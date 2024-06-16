Кандидатам видадуть ручку, блокнот і пляшку води, заздалегідь підготовлені нотатки та реквізити будуть заборонені.

Менш ніж за два тижня маються відбутися перші президентськи дебатів виборчого циклу 2024 року у США. Штаби кандидатів на цей пост – чинного лідера Джо Байдена та екс-президента Дональда Трампа – узгодили умови проведення дебатів.

Про це повідомляє телеканал CNN. Відомо, що дебати відбудуться в Атланті 27 червня, їх проведуть ведучі CNN Джейк Таппер і Дана Беш. Цей захід стане першою особистою зустріччю між президентом Джо Байденом і його попередником, колишнім президентом Дональдом Трампом у передвиборчій кампанії 2024 року.

Так, самі дебати триватимуть 90 хвиилин і включатимуть дві рекламні перерви. Протягом цього часу співробітники передвиборчого штабу не зможуть взаємодіяти зі своїм кандидатом.

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Кандидати погодилися виступати на одному подіумі, їхні місця будуть визначені шляхом підкидання монети. Крім того, мікрофон буде ввімкнений лише у кандидата, який виступатиме тієї миті.

Також на сцену не можна буде виносити реквізит або заздалегідь написані нотатки. При цьому кандидатам видадуть ручку, блокнот і пляшку води.

"Деякі аспекти дебатів – в тому числі відсутність аудиторії в студії – будуть відходом від попередніх дебатів. Але, як і в минулому, модератори "використовуватимуть всі інструменти, які є в їхньому розпорядженні, щоб забезпечити дотримання хронометражу і цивілізовану дискусію", – повідомляє телеканал.

Вибори в США 2024: головне

Вибори президента США 2024 року відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті президентські вибори в історії країни.

Головними кандидатами на цей пост є, чинний президент США – демократ Джо Байден, а також його попередник – республіканець Дональд Трамп. Останній був обраний 45-м президентом США у листопаді 2016 року та програв переобрання Джо Байдену на виборах 2020 року.

Наприкінці травня ЗМІ повідомили, що у Байдена зʼявилася конкурентка в особі віце-президентки США Камали Гарріс. Вона – найпопулярніша серед висхідних зірок Демократичної партії.

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