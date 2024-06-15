Він згадав, що Трамп грозився стати диктатором.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден пожартував над Дональдом Трампом під час привітання його із 78-м днем народження.

"Із 78-річчям, Дональде. Прийміть це від одного старого іншому: вік — це лише число. А ось вибори — це вибір", – зазначив в мережі Х політик.

До свого привітання американський лідер прикріпив відео, у якому порівнював свої досягнення з діями екс-президента Трампа. Зокрема в одному з кадрів ідеться, що той пообіцяв бути диктатором, а Байден цього не робив.

Видання Independent зазначило, що республіканці в Конгресі подарували Трампу торт із 47 свічками, висловивши сподівання, що він стане 47-м президентом США в листопаді.

Сам же кандидат у президенти святкуватиме день народження у фан-клубі Club 47 USA у Вест-Палм-Біч. Вартість входу на захід коштує від $35 до $60 за вхід. 5000 квитків уже розпродано.

Вибори у США - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, Трамп заявив, що "бомбив би Москву", якби РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну під час його президентства.

Після обвинувального вироку Трамп зібрав рекордну суму на свою підтримку - за добу 52,8 мільйона доларів.

Нещодавно Трамп порівняв адміністрацію президента Джо Байдена з таємною поліцією нацистської Німеччини. Заява прозвучала в той момент, коли він розповідав про свої юридичні проблеми, нападаючи на прокурорів і нарікаючи на нещодавні звинувачення.

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