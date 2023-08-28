Він переконаний, що Китай є більш небезпечним суперником для Штатів.

Потенційний кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі заявив, що визнає окуповані території України російськими, а також закриє Україні шлях до НАТО у разі перемоги.

У своїй колонці він пообіцяв відкинути "кровожерливі вислови корисних ідіотів, які проповідують безпрограшну війну". "Чим довше триває війна в Україні, тим ясніше стає, що переможець в ній тільки один: Китай. Я поведу Америку від моралізму до реалізму, зробивши зворотне тому, що зробив Ніксон в 1972 році: я поїду в Москву в 2025 році", - написав Рамасвамі.

Він обіцяє забезпечити "мир" в Україні на умовах, які називає вигідними для Штатів. "Адміністрація Байдена по дурості намагається змусити Сі кинути Путіна. Насправді, ми повинні змусити Путіна кинути Сі", - зазначив політик.

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Республіканець заявив, що погодиться з російським контролем над окупованими територіями і зобов'язується заблокувати кандидатуру України в НАТО в обмін на вихід Росії з військового союзу з Китаєм.

"Я припиню санкції і поверну Росію на світовий ринок. Таким чином, я піднесу Росію як стратегічну перешкоду на шляху китайських задумів у Східній Азії", - додав він.

Що відомо про Рамасвамі

Рамасвамі - американський підприємець і політик, засновник біофармацевтичної компанії.

Він став переможцем першого туру дебатів між претендентами на пост президента США від Республіканської партії. Дональд Трамп в дебатах не брав участі.

На початку літа Рамасвамі заявляв, що Вашингтон повинен зосередитися на протистоянні з Китаєм, а Україну - змусити піти на "великі поступки".

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