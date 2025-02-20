На думку Венса, росіяни мають чисельну перевагу, а запаси європейців виснажені.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що протягом трьох років вони з президентом Дональдом Трампом наводили два прості аргументи щодо війни в Україні.

"По-перше, війна не почалася б, якби президент Трамп був на посаді; по-друге, що ні в Європи, ні в адміністрації Байдена, ні в українців не було шляху до перемоги. Це було правдою три роки тому, це було правдою два роки тому, це було правдою минулого року і це правдою є сьогодні", - написав він у соцмережі X.

Політик вважає, що щодо України Трамп "має справу з реальністю".

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"По-перше, незважаючи на те, що безпека наших західноєвропейських союзників значно виграла від щедрості Сполучених Штатів, вони проводять внутрішню політику (щодо міграції та цензури), яка ображає чутливість більшості американців, і політику оборони, яка передбачає продовження надмірної довіри", - зазначив політик.

За його словами, росіяни мають величезну чисельну перевагу в живій силі та озброєнні в Україні, і ця перевага зберігатиметься незалежно від подальших пакетів допомоги Заходу. Він продовжив:

"По-третє, Сполучені Штати зберігають значні важелі впливу на обидві сторони конфлікту. По-четверте, для припинення конфлікту потрібно поговорити з людьми, які причетні до його початку та підтримки. По-п’яте, конфлікт надав - і продовжує надавати - наголос на інструменти американської державної майстерності, від військових запасів до санкцій (і багато іншого). Ми вважаємо, що триваючий конфлікт поганий для Росії, поганий для України та поганий для Європи. Але найголовніше - це погано для Сполучених Штатів".

Віцепрезидент переконаний, що враховуючи наведені ним факти, треба прагнути до миру, і "ми повинні прагнути до цього зараз".

Венс додав, що цей мотив - а не моралізаторство чи історична безграмотність - буде керувати політикою президента Трампа в найближчі тижні.

Заяви Трампа про Україну - думка аналітиків

В Associated Press припустили, що Трамп намагається переконати Зеленського в тому, що йому потрібно якомога швидше домовитися про завершення війни з Росією.

Bloomberg писав, що поворот американського лідера проти українського лідера Володимира Зеленського не залишає Україні хороших альтернатив. Зазначалось, що український президент може спробувати продовжити боротьбу з Росією без США або ж прийняти будь-яку угоду, яку Трамп укладе з російським диктатором Путіним.

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