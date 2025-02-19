За його словами, Зеленський отримував "погані поради" про те, як мати справу з новою адміністрацією.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс застеріг українського президента від "нападок" на президента Дональда Трампа, заявивши, що "обливання брудом" його на публіці призведе тільки до зворотного ефекту. Він поговорив із виданням DailyMail.com.

"Ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента, обливаючи його брудом у публічних ЗМІ, усі, хто знає президента, скажуть вам, що це жахливий спосіб мати справу з цією адміністрацією", - сказав Венс.

За його словами, Зеленський отримував "погані поради" про те, як мати справу з новою адміністрацією, і протягом останніх трьох років йому говорили, що він не може зробити нічого поганого.

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"Ми, очевидно, любимо український народ. Ми захоплюємося хоробрістю солдатів, але ми, очевидно, вважаємо, що ця війна має швидко закінчитися", - продовжив він, додавши:

"Це політика президента Сполучених Штатів. Вона не заснована на російській дезінформації. Вона заснована на тому факті, що Дональд Трамп, я думаю, багато знає про геополітику і має дуже тверду точку зору, і має тверду точку зору вже дуже довгий час".

Слова Зеленського про Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Трамп живе у створеному Росією "дезінформаційному просторі".

"На жаль, президент Трамп - я відчуваю до нього велику повагу як до лідера країни, яку ми дуже поважаємо, американського народу, який завжди нас підтримує - на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі", - сказав він.

Зеленський вказав, що Америка має право обговорювати двосторонні питання, але попередив, що США допомогли Путіну "вирватися з багаторічної ізоляції".

Згодом Трамп заявив, що рейтинг схвалення Зеленського становить чотири відсотки, і сказав журналістам, що Україна "ніколи не повинна була починати" війну. Пізніше він продовжив свої нападки і назвав Зеленського "диктатором без виборів" і звинуватив у бажанні воювати, "щоб грошовий потік тривав".

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