Таннер нагадала, що Австрія є військово-нейтральною країною.

Міністр оборони Австрії Клаудія Таннер заявила, що її країна розгляне можливість розміщення своїх військ в Україні. Проте це може статися тільки після завершення війни, пише Kurier.

"Коли настане мир, коли буде ухвалено рішення про те, яка місія буде проводитися і ким, ми оцінимо, як ми можемо максимально ефективно брати участь у ній", - сказала вона в розмові з журналістами.

Таннер зазначила, що Австрія ніколи не відмовлялася розглядати можливість участі в миротворчій місії в Україні. Проте нейтральний статус країни не дозволяє їй брати участь у таких місіях, поки в іншій державі триває війна.

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"Поки триває війна, питання про те, чи йдеться про місію, не може навіть виникнути. Зрозуміло, що солдатів нейтральної Австрії не буде відправлено в країну, де йде війна. Це немислимо, це не підлягає сумніву, це конституційно неможливо. Австрія військово-нейтральна країна. З іншого боку, ми робимо дуже великий внесок у рамках загальної політики безпеки та оборони", - додала міністр оборони Австрії.

Відправлення європейських військ в Україну - важливі новини

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна готова відправити війська в Україну в рамках місії після припинення вогню. Він зазначив, що всі країни з "коаліції охочих" повинні взяти на себе зобов'язання надати таку підтримку.

Крім того, The Times писало, що Велика Британія готова розмістити тисячі своїх солдатів в Україні на роки, щоб стежити за режимом припинення вогню. Проте британський прем'єр-міністр Кір Стармер у своїх публічних виступах відмовився повідомити, чи будуть миротворчі сили уповноважені відкривати вогонь по російських військових у разі атаки.

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