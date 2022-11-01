У Росспоживнагляді вважають, що число інфікованих буде рости.

Вірус імунодефіциту людини виявили у 1% населення Російської Федерації.

Про це заявив керівник спеціалізованого науково-дослідного відділу епідеміології та профілактики СНІД ЦНІІ епідеміології Росспоживнагляду, доктор медичних наук Вадим Покровський.

За його словами, зараз інфіковані до 1,5 мільйона росіян, число людей з діагностованою ВІЛ-інфекцією зростає.

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Покровський прогнозує, що з 2020 по 2030 рік число нових випадків зараження вірусом може скласти 660 тисяч осіб.

За даними Об'єднаної програми ООН ЮНЕЙДС, у деяких країнах Африки частка ВІЛ-інфікованих серед населення у віці від 15 до 49 років становить: 0,8% у Ефіопії, 1,1% у Чаді і Ліберії, 1,3% у Нігерії (дані за 2021 рік).

UNAIDS

Об'єднана програма організації Об'єднаних Націй з ВІЛ / СНІД була створена для скоординованої боротьби в глобальному масштабі з епідемією ВІЛ та СНІДу та її наслідками.

За їхніми даними, у 2021 році ВІЛ заразилися 1,5 мільйона людей. 38,4 мільйона живуть з цим вірусом, а 650 тисяч людей померли від хвороб, пов'язаних зі СНІДом.

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