Нова стратегія лікування знаходить способи виявлення сплячого вірусу в клітинах і його знищення.

Вдосконалена стратегія лікування вчених з США усуває ВІЛ у інфікованих мишей. Його важко лікувати через схильність ховатися в клітинних резервуарах, але нове дослідження показує, що винахід ліків можливий.

Удосконалення попередньої техніки дозволило повністю позбутися від ВІЛ у 40 відсотків мишей, які отримували лікування. Про це повідомляє видання New Atlas.

Нині ВІЛ є керованим захворюванням, оскільки пацієнти, які щодня приймають препарати антиретровірусної терапії (АРТ), можуть вести відносно нормальне життя. Це лікування запобігає реплікації вірусу, знижуючи його до невизначуваного рівня, але повністю не знищує. Замість цього вірус знаходиться в сплячому стані в резервуарах всередині інфікованих клітин, готовий проявитися і знову завдати шкоди, якщо терапія буде зупинена.

Читайте такожУ Британії схвалили нове лікування ВІЛ: терапія лише 6 разів на рікВчені ж досліджують нову стратегію, яка знаходить способи вирвати вірус з його клітинного притулку і знищити його.

Нова робота заснована на методі, випробуваному на ВІЛ-інфікованих мишах з людською імунною системою і детально описаному в дослідженні 2017 року. Команда ввела синтетичну сполуку під назвою SUW133, яка активує сплячий ВІЛ і дозволяє препаратам АРТ знаходити і вбивати інфіковані клітини. Протягом 24 годин було знищено до 25 відсотків цих клітин.

Для нового дослідження команда, до якої увійшли деякі з тих самих вчених, що і в попередній роботі, знайшла спосіб поліпшити результат. Поряд з SUW133 і антиретровірусними препаратами дослідники вводили мишам здорові імунні клітини-природні кілери, які були націлені на вірус, коли він прокидався. Команда виявила, що комбінація працювала краще, ніж SUW133 або натуральні клітини-кілери окремо, повністю усуваючи вірусні резервуари у 40 відсотків мишей.

"Ці результати підтверджують концепцію терапевтичної стратегії потенційного усунення ВІЛ з організму - завдання, яке було майже нездоланним протягом багатьох років", — сказала провідний автор дослідження д-р Джоселін Кім. "Дослідження відкриває нову парадигму можливого лікування від ВІЛ в майбутньому", - додала вона.

Нагадаємо, раніше вчені успішно випробували мРНК-вакцину проти ВІЛ. Дослідження проводили на мишах і макаках - тваринам ввели мРНК, що кодує інформацію про білок ВІЛ Env і білку Gag вірусу імунодефіциту мавп.

мРНК змушують організм створювати вірусоподібні частинки, не здатні до розмноження, але навчають імунну систему розпізнавати їх.

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