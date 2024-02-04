У німців ще є підсвідома надія, що завтра вони прокинуться у старому світі, де можна вільно торгувати з Росією.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус почав попереджати німців про те, що вони повинні готуватися до десятиліть конфронтації з Росією. Зокрема, на його думку, ФРН має швидко відновити свої збройні сили, адже Володимир Путін не планує зупинятися на кордоні з Україною, пише The New York Times.

У цілій серії нещодавніх інтерв’ю різним ЗМІ, Пісторіус визнав, що зараз армія Росії повністю загрузла в Україні. Але якщо настане перемир'я, Кремлю знадобиться усього кілька років, щоб відновити військовий потенціал. На думку Пісторіуса, після цього Путін може спробувати перевірити реальну єдність НАТО.

"Публічні застереження пана Пісторіуса відображають значні зміни на вищому рівні керівництва в країні, яка уникала сильної армії після закінчення холодної війни. Тривога стає все голоснішою, але німецька громадськість досі не переконана, що нова агресивна Росія загрожує безпеці Німеччини та Європи", – пише NYT.

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Видання зазначає, що сьогодніі "багато хто в уряді Німеччини" вважає неприпустимим повернення до звичного режиму відносин з Росією. Також німецькі урядовці боїться наслідків гіпотетичної перемоги Путіна в Україні.

"Якби Україну змусили здатися, це не задовольнило б жагу Росії до влади. Якщо Захід не продемонструє чіткої готовності до захисту, у Путіна не буде причин більше не атакувати НАТО", – заявив минулого тижня очільник німецької розвідки Бруно Каль.

Втім ідея прямого конфлікту з Росією помітно напружує німецьких політиків. Як зауважує NYT, німці звикли до думки, що безпека країни будується на співпраці, а не протистоянні з Росією. Саме тому канцлер Олаф Шольц уникає публічних заяв на цю тему.

Прикладом цієї обережності видання називає небажання Шольца давати чіткий графік вступу України в НАТО та передавати Україні крилаті ракети "Таурус".

"Шольц завжди говорив, що "Україна не повинна програти, а Росія не повинна виграти", що вказувало на те, що він завжди думав про глухий кут, який призведе до дипломатичного процесу. Він вважає Росію важливішою за всі країни між нами та ними, і йому бракує відчуття європейськості та його можливої ​​ролі європейського лідера", – пояснив цю ситуацію опозиційний експерт з міжнародної політики Норберт Реттген.

Експерт з Європи в Джорджтаунському університеті (США) Чарльз А. Купчан вважає, що німці загалом усвідомили, що світ змінився, але вони все ще плекають надію, що це лише поганий сон, і вони незабаром прокинуться і повернуться в старий світ.

Російська агресія і позиція Німеччини

Як писав УНІАН, у січні міністр оборони Німеччини Борис Пісторус допустив можливість збройного конфлікту між членами НАТО і РФ. За його словами, сценарій можливий вже через п'ять-вісім років.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц своєю чергою нещодавно висловився проти мирних переговорів з РФ. Він нагадав, що до повномасштабного вторгнення вже існував спеціальний переговорний майданчик для владнання конфлікту України та Росії, але це не зупинило агресора.

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