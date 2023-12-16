При цьому німецький міністр не деталізував, чому назвав саме такий термін.

Європі потрібно самостійно готуватися до нових військових загроз. Таку думку висловив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтервʼю виданню Welt am Sonntag.

Пісторіус припустив, що через декілька років США більше переключають увагу на Індо-Тихоокеанський регіон, а Європа може зіштовхнутися з новими викликами на тлі можливого скорочення американської військової присутності.

"Ми маємо більше брати участь у гарантуванні безпеки на своєму континенті, Ми маємо близько 5-8 років, щоб надолужити втрачене, з погляду збройних сил", - зауважив Пісторіус. При цьому він не деталізував, чому назвав саме такі терміни.

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Як відзначив німецький міністр оборони, Росія значно збільшує виробництво зброї для підтримки вторгнення в Україну, а також загрожує країнам Балтії, Грузії та Молдові. "Ми можемо зіткнутися із небезпеками наприкінці цього десятиліття. Але на той час ми будемо до них готові", – натякнув Пісторіус.

Нагадаємо, Пісторіус також заявив, що Європа має усвідомлення того, що можливо, доведеться компенсувати американську допомогу Україні, якщо США не зможуть погодити нове фінансування.

Допомога Україні від США

У жовтні президент США Джо Байден подав запит до Конгресу на додаткове фінансування на суму $106 млрд. Документ передбачає виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. З них $61 млрд передбачено саме для підтримку Києва. Проте майже за два місяці американські законодавці так і не наблизилися до схвалення цього запиту. Нещодавно Сенат США провалив голосування за розгляд законопроекту.

13 гредня президент України Володимир Зеленський в ході візиту до США звернувся до американських законодавців з проханням схвалити виділення допомоги, але у Вашингтоні йому не дали чітких обіцянок щодо подальшої підтримки.

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