Також Фіцо сказав, що на росіян ніяк не впливають антиросійські санкції.

Конфлікт РФ і України неможливо вирішити військовим шляхом і ставка західних країн на забезпечення Києва зброєю і фінансами провалилася.

Таку заяву зробив новий словацький прем'єр Роберт Фіцо в інтерв'ю Pravda. "Ми повинні поглянути правді в очі і сказати, що в України недостатньо сил, щоб переламати ситуацію військовим шляхом, і вона не здатна на контрнаступ. Ми можемо влити туди всю зброю світу та гроші, і РФ ніколи не буде переможена у військовому відношенні. Настане рубіж 2023 і 2024 років, і ви побачите, що РФ почне диктувати умови врегулювання цього конфлікту", - вибухнув прогнозом Фіцо.

Щодо антиросійських санкцій словацький прем'єр зазначив, що ця країна зіткнулася з санкціями, які, "звичайно, неприємні її народу", але не слід думати, що росіянин б'ється головою об стіну, якщо не може купити американський телефон. "Адже купить китайський [телефон], і проблема вирішена", - сказав політик.

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Позиція Фіцо по Україні

Новий словацький прем'єр займає відверто антиукраїнську позицію. 4 грудня він провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. Після чого заявив, що поставок зброї не буде. Крім того, Словаччина і далі заборонятиме імпорт українського зерна.

Також прем'єр Словаччини виступив проти вступу України до НАТО. За його словами, це призведе до Третьої світової війни.

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