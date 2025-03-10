Зокрема, Україна готова до підписання угоди про корисні копалини під час зустрічі з американською делегацією.

Українська делегація під час переговорів зі США, які пройдуть у Саудівській Аравії, буде пропонувати встановлення режиму тиші на морі та заборону на далекобійні удари.

Про це із посиланням на джерела повідомляє "Суспільне". Крім того, українська сторона наполягатиме на звільненні полонених. За словами співрозмовника журналістів, "це реально втілити швидко і проконтролювати".

Крім того, зазначається, що Україна готова до підписання угоди про корисні копалини під час зустрічі з американською делегацією.

Відео дня

Раніше президент України Володимир Зеленський казав, що першими кроками для встановлення миру повинні стати заборона на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб, а також режим тиші на морі.

Переговори в Саудівській Аравії: ви могли це пропустити

Спецпредставник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стівен Віткофф заявив, що під час переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії сторони говоритимуть, зокрема, про і про обмін розвідданими.

Водночас The Independent пише, що Україні треба ухвалити непросте рішення на майбутніх переговорах. Видання повідомляє, що Києву доведеться або піти на болючі поступки, щоб продовжити отримувати американську допомогу, або відмовитися від пропозицій, через що Києву доведеться битися з Росією майже самотужки.

Вас також можуть зацікавити новини: