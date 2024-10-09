Однак від грудня 2023 року у всіх регіонах, крім Заходу, знизився відсоток тих, хто вірить у можливість успіху, найбільше на Сході.

Понад 80% українців вірять, що Україна за належної підтримки союзників здатна досягти успіху у війні, розв’язаній Росією. Такі результати власного всеукраїнського опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Вивчення громадської думки проводилось упродовж 20 вересня-3 жовтня 2024 року.

Як можна бачити, наразі абсолютна більшість українців – 81% – продовжують вірити, що Україна здатна досягнути успіху, якщо Захід буде належним чином підтримувати. Вважають, що Росія безнадійно сильна – 14%, ще 6% респондентів не змогли визначитися зі своєю думкою.

У КМІС зауважують, що між груднем 2023 року і вереснем 2024 року у всіх регіонах, крім Заходу, стало менше тих, хто вірить у можливість успіху. Зокрема, найбільше зниження простежується на Сході, де в грудні 2023 року 79% вірили у можливість досягнення успіху, а зараз – 67%.

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Порівняно з груднем на 7% зросла кількість тих, хто думає, що РФ занадто сильна і Україна не зможе завдати їй суттєвих невдач.

Опитування також показало, що між лютим і вереснем 2024 року до 38% зменшилася частка тих, хто вважає, що Захід утомився від України (44% було в лютому). І за цей же період зросла частка тих, хто згоден з твердженням, що Захід хоче завершення війни на прийнятних для України умовах і продовжує в міру можливостей серйозно допомагати нашій країні. Наразі 54% українців вірять, що Захід хоче прийнятного для України завершення війни, в лютому про це казали 49%.

У всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 989 респондентів. Використовувався метод телефонних інтерв’ю. Похибка такої вибірки не перевищувала 4,1%.

Інші соціологічні опитування в Україні

Як повідомляв УНІАН, спільне опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова показало, що абсолютна більшість українців хоче будувати своє майбутнє життя в Україні. Так, 59% респондентів відповіли, що хотіли б будувати своє майбутнє в Україні. Ще 27% відповіли, що скоріше хотіли б цього.

Натомість скоріше б не хотіли будувати своє майбутнє в Україні лише 6% респондентів, а категорично проти такого рішення – 2%.

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