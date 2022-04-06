Мета акції - закликати до активних дій на підтримку України.

Одне з озер біля посольства Російської Федерації у Вільнюсі перетворилося на "криваве море". Акцію провели, щоб привернути увагу до ситуації в Україні.

Про це повідомляє литовське видання LRT.

Акцію провели 6 квітня. Серед її організаторів журналістка Берта Тілмантайте та фотограф Нерінга Рекашюте. Крім того, участь в акції литовська плавчиня та олімпійська чемпіонка Рута Мейлутіте, яка перепливла "криваве" озеро. Мета акції полягала в тому, щоб закликати до активних дій на підтримку України.

"Кривавий ставок підкреслює відповідальність Росії за вчинення військових злочинів проти українців. Плавання ... символізує необхідність постійних зусиль для боротьби... Вкрай важливо, щоб ми продовжували діяти - поширювати правдиву інформацію, займатися волонтерством, протестувати, робити пожертви та чинити тиск на наші уряди, щоб ті вжили заходів", - написала Рекашюте в Instagram.

Також фотограф опублікувала знімки з акції.

Організатори запевнили, що фарба не завдає шкоди природі, а акцію погодили з владою.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія напала на незалежну Україну. На початку квітня від окупантів було звільнено місто Буча Київської області. У місті захисники України виявили братську могилу з понад 280 тілами мирних жителів з ознаками насильницької смерті. На узбіччях валялися тіла застрелених жінок, які вороги не встигли спалити.

Вас також можуть зацікавити новини: