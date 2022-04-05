Артем Широбоков згадує, що його вели по вулиці, заваленій тілами українців.

Російські військові в захоплених населених пунктах Київської області розстрілювали мирних жителів "по приколу". При цьому окупанти повністю глушать зв'язок на захоплених територіях.

Про це розповів російський доброволець Артем Широбоков, який у 2014-2016 роках воював у складі полку "Азов" на Донбасі, в інтерв'ю ВВС.

Він розповів, що в боях у Ворзелі його група втратила контакт з командиром, тому їм довелося закопати зброю і переодягнутися в цивільне, але на вулиці Яблонській в Бучі все одно вони в полон. Окупанти вели їх у центр для полонених по вулиці, "заваленій тілами. По тій, яку зараз показують на фото". Військові РФ оглядали бранців вибірково, особливо з татуюваннями.

За його словами, 4 березня при ньому росіяни застрелили літнього чоловіка.

"Перед цим, дідові з нашої групи прострелили ногу, тому особливо ніхто по дорозі в центр не рипався. Але вже біля самого центру нашу групу хтось почав обстрілювати. Всі розбіглися по дворах приватних будинків, й через хвіртки та паркани спочатку втекли вглиб Бучі, а потім змогли обійти скупчення російських військ біля Ірпеня, щоб повернутися до Києва", – згадує Широбоков.

При цьому він вказав, що росіяни глушили зв'язок, тому населені пункти, де не було мобільного зв'язку та Інтернету, відрізняються від Херсона та Мелітополя, де люди кидалися на танки.

"Мирних стріляють. Просто по приколу. У своє задоволення. Незалежно від віку та статі. Вулиця, по якій мене вели під прицілом на "базу полонених", усипана трупами бабусь та дідусів. Провідували сусідів, йшли за водою, залишилися без їжі... Лежать через кожні 10 метрів", – згадав військовий.

При цьому він вказав, що жителі Київської області "тотально ненавидять росіян", а російський говір "викликав у людей дикий гнів, коли я з ними говорив".

"Тому що росіяни зараз їм у 2022 році влаштували ...... геноцид. Не знайшлося жодної людини, хто не називав би росіян, на техніці під своїм будинком, виродками. Я хочу кінця війни, щоб українських дітей перестали вбивати, щоб не скидали авіабомби на мирне місто. Росіяни хочуть кінця війни, щоб зжерти бігмак та купити тумбочку в "Ікеї". Ми різні. Я не знаю, як все повинно закінчитися, щоб я перестав вас ненавидіти", – звернувся росіянин до колишніх співвітчизників.

Бучанська різанина - що відомо

2 квітня з'явилася інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.

Після цього стала з'являтися інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали і ґвалтували, знущалися і катували людей. На приголомшливих фото з Бучі, які згодом з'явилися в мережі, можна побачити, що окупанти вбивали пов'язаних людей.

Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли братську могилу з понад 280 тілами мирних жителів з ознаками насильницької смерті. На узбіччях валялися тіла застрелених жінок, які окупанти не встигли спалити.

Станом на 3 квітня зі звільненої від російських окупантів Київської області вже вивезли 410 тіл убитих мирних жителів.

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