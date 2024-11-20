Путін готовий до мирних переговорів з Трампом, але без територіальних поступок, - Reuters

Диктатор наполягає на тому, щоб Київ відмовився від прагнення вступити до НАТО.

Правитель Росії Володимир Путін відкритий для обговорення угоди про припинення вогню в Україні з Дональдом Трампом, але виключає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від прагнення вступити до НАТО. Про це пише Reuters з посиланням на п'ятть обізнаних з позицією Кремля джерел.

У розмові з агентство п’ятеро нинішніх і колишніх російських посадовців заявили, що Кремль може загалом погодитися заморозити конфлікт уздовж лінії фронту.

За словами трьох осіб, які побажали залишитися анонімними для обговорення чутливих питань, може бути місце для переговорів щодо точного поділу чотирьох східних областей Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

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У той час як Москва стверджує, що чотири регіони є частиною Росії, її війська на землі контролюють 70-80% території, близько 26 000 квадратних кілометрів все ще утримуються українськими військами.

Росія також може бути відкритою для виходу з відносно невеликих частин території, які вона контролює в Харківській та Миколаївській областях, на півночі та півдні України, заявили двоє чиновників.

Цього місяця Путін заявив, що будь-яка угода про припинення вогню має відображати "реалії" на місці, але він боїться короткочасного перемир’я, яке лише дозволить Заходу переозброїти Україну.

"Якщо не буде нейтралітету, то важко уявити існування будь-яких добросусідських відносин між Росією та Україною. Чому? Тому що це означало б, що Україна постійно використовуватиметься як інструмент у чужих руках і на шкоду інтересам Російської Федерації", - сказав Путін у дискусійній групі "Валдай" 7 листопада.

Два джерела заявили, що рішення президента США Джо Байдена, який покидає свою посаду, дозволити Україні запускати американські ракети ATACMS углиб Росії, може ускладнити та затримати будь-яке врегулювання – і посилити вимоги Москви, оскільки прихильники жорсткої лінії прагнуть отримати більшу частину України. У вівторок Київ вперше застосував ракети для удару по території Росії. Москва засудила цей крок як велику ескалацію.

Якщо припинення вогню не буде досягнуто, за словами двох джерел, Росія продовжить воювати.

"Путін уже сказав, що заморожування конфлікту ніяк не спрацює. І дозвіл на ракети є дуже небезпечною ескалацією з боку Сполучених Штатів", - сказав Reuters прессекретар Кремля Дмитро Пєсков за кілька годин до того, як росіяни повідомили про удари ATACMS.

МЗС України не відповіло на прохання прокоментувати цю статтю.

Директор із комунікацій Трампа Стівен Ченг сказав Reuters про нового президента США: "Він - єдина людина, яка може об’єднати обидві сторони для мирних переговорів і працювати над припиненням війни та припиненням вбивств".

Трамп заявив, що буде говорити безпосередньо з Путіним у його спробах укласти мирну угоду, хоча не повідомив подробиць про те, як він міг би примирити ворогуючі сторони. , які обидва демонструють мізерні ознаки відступу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна не заспокоїться, доки всі російські солдати не будуть викинуті з її території - на основі кордонів, які вона отримала після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, - хоча високопоставлені американські генерали публічно заявили, що це дуже амбітна мета.

14 червня Путін оголосив свої перші умови негайного припинення війни: Україна повинна відмовитися від своїх амбіцій щодо НАТО і вивести всі свої війська з усієї території чотирьох українських областей, на які претендує та здебільшого контролює Росія.

Росія готова говорити

Хоча Росія не потерпить приєднання України до НАТО або присутності військ НАТО на українській землі, вона відкрита для обговорення гарантій безпеки для Києва, за словами п’яти нинішніх і колишніх посадовців.

Інші українські поступки, яких Кремль може домагатися, включають погодження Києва обмежити чисельність своїх збройних сил і зобов’язання не обмежувати використання російської мови, кажуть джерела.

Дімітрі Саймс, один із найкращих російських експертів з питань США, сказав, що угоду про припинення вогню можна досягти відносно швидко, щоб покласти край війні, у якій загинули сотні тисяч солдатів і переміщено мільйони мирних жителів. Але ширшу довгострокову угоду, яка враховувала б проблеми безпеки як України, так і Росії, було б надзвичайно складно досягти. Він додав:

"На мій погляд, було б дуже важко досягти великої угоди, оскільки позиції обох сторін дуже далекі".

Один із чиновників, обізнаний з обговореннями на найвищому рівні в Кремлі, сказав, що Заходу доведеться прийняти "сувору правду", що вся підтримка, яку він надав Україні, не може перешкодити Росії виграти війну.

Відповідаючи на запитання, як може виглядати можливе припинення вогню, двоє російських джерел послалися на проєкт угоди, який був майже схвалений у квітні 2022 року після переговорів у Стамбулі, і який Путін публічно називав можливою основою для угоди.

За тим проєктом, копію якого має Reuters, Україна повинна погодитися на постійний нейтралітет в обмін на міжнародні гарантії безпеки від п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН: Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та Сполучених Штатів.

Один із російських чиновників сказав, що угоди не буде, якщо Україна не отримає гарантії безпеки, додавши:

"Питання полягає в тому, як уникнути угоди, яка замикає Захід у можливу пряму конфронтацію з Росією одного дня".

Мирний план Трампа

Як повідомляв УНІАН, план Трампа може передбачати розміщення європейських та британських військ в Україні. Зокрема, вони можуть зайняти 1200-кілометрову буферну зону між арміями обох сторін.

За даними видання The Financial Times, Україна готує "план перемоги" для адміністрації Дональда Трампа, пропонуючи потенційні бізнес-угоди, доступ до ресурсів та розміщення військ, щоб вплинути на обраного президента США, відомого прагматичним підходом до угод.

Як писав CNN, мирна угода між Україною та РФ за посередництва Дональда Трампа може передбачати відмову Києва від претензій на Крим в обмін на повернення частини інших окупованих територій.

"Росія збереже Крим, який вона захопила 2014 року, а Україна отримає назад частину територій на сході України, які Росія захопила. Натомість Україна не вступає до НАТО, але отримує гарантії безпеки від США, як-от Японія", - йдеться в публікації.

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