Диктатор знову заговорив про "держпереворот" в Україні та спробував потішити Трампа.

Російський диктатор Володимир Путін видав порцію нових маніпуляційних заяв щодо російської війни проти України та занепокоєння НАТО через загрозу з боку РФ.

Як повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму Путін зустрівся з представниками іноземних інформагентств.

Заяви Путіна про Україну

Очільник Кремля заявив, що потрібно "не просто врегулювати конфлікт" в Україні, а знайти рішення надовго.

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Він також спробував виправдати окупацію частин Донецької та Луганської областей, яка триває понад 10 років. За його словами, незаконні формування "ДНР" и "ЛНР" нібито "мали право" на відокремлення – посилався диктатор на "прецедент Косового". Говорячи про український Крим, диктатор заявив, що "проблема не в тому, що Росія анексувала Крим, а в тому, що західні країни сприяли "державному перевороту" в Україні", пише Clash Report.

Щодо переговорів, Путін заявив, що делегації "готові зустрічатися після 22 червня", а "переговорна група РФ у контакті з українськими візаві".

Також, як повідомляють пропагандисти, Путін "підтвердив готовність РФ віддати Києву ще 3 тис. тіл українських військових".

Крім цього, він допустив особисту зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Але зазначив, що відбутися вона може на завершальному етапі переговорів, щоб "поставити крапку".

Попри це не минулося без старих байок про "держпереворот" в Україні. Цей наратив російська пропаганда активно застосовує вже понад 10 років.

"Росія вважає ключовим питання, хто від України підписуватиме документи щодо врегулювання, наголосив Путін. Документи мають бути підписані легітимною владою України, інакше це викинуть у смітник, зазначив президент", – йдеться в повідомленні ТАСС.

Також правитель РФ висловився щодо Німеччини. Так, він сумнівається, що Берлін зможе бути кращим посередником по Україні, ніж США, оскільки "посередник має бути нейтральним". При цьому він додав, що постачання німецьких ракет Україні "не вплине на перебіг конфлікту", але відносини ФРН із РФ "зовсім зіпсуються".

Водночас не минулося без лестощів на адресу американського президента Дональда Трампа:

"Трамп сказав, що операція (війна, – ред.) в Україні не розпочалася б, якби він був президентом у 2022 році, я думаю, він має рацію", – заявив диктатор.

Що Путін казав про НАТО

Путін заявив, що твердження про те, що Росія хоче напасти на Європу та країни НАТО, нібито є "неймовірною брехнею".

Правитель РФ також згадав про витрати НАТО на оборону.

"Країни НАТО витрачають на оборону $1,4 трлн – більше за всі держави світу", – заявив він.

Він додав, що Росія "постійно вдосконалює свої збройні сили та оборонні можливості", а переозброєння НАТО загрозою для себе не вважає, адже "купує всі ці загрози". При цьому збільшення оборонних витрат країн НАТО до 5% ВВП, на думку диктатора, "не має сенсу".

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що зараз у російських окупаційних військ немає можливості висадитися на узбережжя Одеси та захопити місто. Попри це, українські захисники ведуть підготовку до різних сценаріїв.

Тим часом Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві відреагувало на масований удар окупантів по українській столиці 17 червня. У відомстві наголосили, що "цей безглуздий напад суперечить заклику президента Трампа зупинити вбивства та покласти край війні".

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