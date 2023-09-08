Даний захід спрямований на посилення безпеки на словацьких кордонах.

США виділять Словаччині $3,6 млн допомоги на навчання фахівців та закупівлю обладнання, щоб укріпити кордон з Україною.

Про це повідомив посол США у Словаччині Гаутам Рана, передає Dennik N. Зазначається, що за ці гроші буде організовано проект, який допоможе Братиславі захистити кордон від незаконного переміщення зброї, наркотиків та людей.

"Протягом двох років США забезпечать словацьких фахівців тренінгами та критично важливим обладнанням, щоб покращити здатність захищати кордон", - розкрив деталі Рана.

Відео дня

Посол наголосив, що даний захід, спрямований на посилення безпеки кордонів, має важливе значення для загальної безпеки, економічного процвітання та національного суверенітету Словаччини.

Нагадаємо, у Словаччині півтисячі військових на кордоні допомагатимуть поліцейським патрулям у боротьбі з нелегальною міграцією.

Словаччина й Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ Словаччина стала на захист України. Країна допомагає озброєнням, а також приймає в себе українських біженців.

У липні президент України Володимир Зеленський повідомив, що зі Словаччиною було підписано контракт про виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana-2.

Вас також можуть зацікавити новини: