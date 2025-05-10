Глава Білого дому визнав, що питання про закінчення війни в Україні стало для нього справжнім викликом.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ускладнення переговорів про припинення війни РФ проти України викликає у нього зростаюче розчарування, яке не дає йому спати ночами.

Як пише The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела, Трамп констатував, що з російським диктатором Володимиром Путіним особливо важко вести переговори, і він хоче "всього", маючи на увазі Україну.

Видання зазначило, що таку відповідь Трамп дав на запитання про його найбільші зовнішньополітичні проблеми.

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Глава Білого дому додав, що ще однією складністю є війна в секторі Газа. Він зазначив, що знайти будь-яке рішення складно, тому що "вони воювали тисячу років".

У зв'язку з цим WSJ нагадало, що коли Трамп проводив кампанію за повернення до влади, він поклявся припинити обидві ці війни дипломатичним шляхом. Тоді він навіть заявив, що закінчив би війну в Україні "в перший день" президентства.

Однак, як зазначило видання, навіть після 100 днів президентства Трампа, жоден із конфліктів не наближається до розв'язання, на додачу переговори щодо ядерної програми Ірану зайшли в глухий кут, а торгова війна загострює стосунки з союзниками, і тепер Трамп виявив, що розв'язувати світові проблеми складніше, ніж він думав.

Тепер же Трамп віджартовується, мовляв він не всерйоз говорив, що закінчить війну між РФ і Україною в рекордно короткі терміни, і що прихильники знають про це.

Професор зовнішньої політики США в Університеті Пердью Кайл Гейнс сказав: "Якби він не обіцяв такі речі неодноразово протягом усієї передвиборчої кампанії, було б несправедливо критикувати його за те, що він їх не виконав. Але він це зробив".

У Білому домі спробували виправдати Трампа, мовляв від початку свого президентства він уже досяг чималих результатів. Серед них було вказано згоду хуситів припинити вогонь, повернення на батьківщину 47 американців, затриманих за кордоном, країни НАТО збільшують витрати на оборону, Китай стримується. "І ми ближче до миру в російсько-українській війні, ніж будь-коли раніше", - заявляла прес-секретар Білого дому Анна Келлі.

На додачу до заяви Трампа, видання нагадало, що зовсім нещодавно високопосадовці його адміністрації визнали, що Росія є найбільшим ухилянтом, відмовляючись від 30-денного припинення вогню, яке Київ беззастережно підтримав, і натомість домагаючись від України більших поступок.

Переговори щодо України

На початку травня у Трампа заявили, що кардинально змінять підхід до переговорів щодо України. Там зазначили, що США відходять від мирних переговорів щодо України, оскільки Трампу "потрібно рухатися далі". У Білому домі натякнули, що тепер Києву і Москві потрібно представити "конкретні ідеї, як ця війна закінчиться" і зустрітися безпосередньо.

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