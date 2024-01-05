Держдеп зазначив, що США послаблять підтримку Києва в цьому році.

США не будуть підтримувати Україну на тому ж рівні, що і в 2022-2023 роках, оскільки ціль Вашингтона зробити так, щоб країна "могла стояти на своїх ногах".

"Ми завжди давали зрозуміти, що хочемо, щоб Україна була незалежною країною, тобто, щоб вона могла стояти на своїх ногах", - заявив представник Держдепу Метью Міллер, передає Голос Америки.

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Він зазначив, що США вже не будуть підтримувати Київ на тому ж рівні фінансування, що і в 2022-2023 роках, оскільки в цьому не повинно бути необхідності.

Міллер уточнив, що мета полягає в тому, щоб в кінцевому підсумку Україна створила власну промислову базу, щоб вона могла самостійно фінансувати, виробляти і закуповувати боєприпаси.

"Ми ще не досягли цього рівня, і тому важливо, щоб Конгрес прийняв закон про додаткове фінансування. Це важливо, оскільки поки не досягнутий той момент, коли Україна зможе захищати себе, спираючись тільки на власні сили. Ось чому важливо, щоб Конгрес підтримував Україну і щоб європейські союзники та інші країни світу підтримували Україну", - підкреслив чиновник

Він додав, що його країна буде підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно.

Допомога США Україні

У грудні 2023 року республіканці пішли на святкові канікули, не схваливши запит президента Джо Байдена на додаткову фінансову допомогу Україні.

Байден, коментуючи масштабну атаку РФ на Україну 29 грудня, знову закликав Конгрес "вжити термінових заходів", додавши, що історія засудить тих, хто не стане на захист свободи.

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