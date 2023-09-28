Вибухотехніки знищили небезпечні компоненти на місці.

Уламки ракети виявили в Молдові в озері поблизу міста Аненій-Ной, що за 35 км від Кишинева. Вибухотехніки знищили небезпечні компоненти на місці.

У Міністерстві внутрішніх справ Молдови повідомили, що уламки виявили ще 27 вересня в озері Харбовець. Правоохоронці закрили до нього доступ, на місці працює поліція, екстрені служби, карабінери і прикордонники, а також міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос

Вибухотехніки шукали оптимальне рішення для вилучення вибухівки. В результаті було прийнято рішення підірвати небезпечні компоненти на місці.

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Повідомляється, що небезпеки для місцевого населення не було, вся територія ізольована. При цьому зазначено, що найближчі будинки розташовані в кілометрі від небезпечної зони.

"Місцеві жителі Хирбоваца повідомили владі, що в сусідньому озері вони помітили деякі компоненти, які могли бути уламками ракети, яка могла розбитися в цьому районі. Влада підтвердила, що це уламки авіаракети, і фахівці встановлять тип і її походження її", - зазначено в соощении.

Війна в Україні - як страждають країни-сусіди

16 грудня 2022 року армія РФ випустила по Україні понад 70 ракет по об'єктах енергосистеми. Одна з російських ракет збилася з курсу і залетіла на територію Польщі, де впала в лісі. У свою чергу заступник Міністра оборони Марчін Осієпа заявив, що ракета мала муляж боєголовки для обману системи ППО і нікому не могла завдати шкоди.

Крім того, через російські удари по Одеській області постійно страждає Румунія. У прикордонних районах часто знаходять уламки російських дронів-камікадзе. Вперше їх знайшли 4 вересня, коли дрон впав і вибухнув на території Румунії під час атаки на Ізмаїльський порт.

26 вересня росіяни знову атакували дронами південь Одеської області, в результаті паромний пункт пропуску "Орлівка-Ісакча" був тимчасово закритий.

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