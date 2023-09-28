Генсек Альянсу заявив, що наразі немає підтвердження того, що атаки на країни НАТО є цілеспрямованими.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував небезпечні для країн НАТО обстріли прикордоння України та падіння безпілотників на території Румунії й ракет на території Польщі.

На спільному із президентом Володимиром Зеленським брифінгу у Києві він наголосив, що наразі немає підтвердження того, що атаки на країни НАТО є цілеспрямованими, передає кореспондент УНІАН.

"НАТО рішуче засуджує брутальну війну Росії проти України… Вона представляє величезний ризик для всіх членів Альянсу. І тому з початку війни та навіть перед нею НАТО надає серйозну підтримку Україні. Що стосується уламків дронів у Румунії, то у нас немає жодних доказів, що це є результатом цілеспрямованого нападу Росії на територію Альянсу. Але російська війна та необережні удари на кордоні з Румунією, звичайно, дестабілізують (ситуацію - УНІАН)…", - зазначив він.

За його словами, НАТО посилило присутність у країнах, що межують з Україною, зокрема й в Румунії. Йдеться про збільшення кількості військ та літаків, встановлення системи моніторингу ситуації на кордоні та здійснення повітряного патрулювання.

Подіння російських дронів у Румунії - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, вночі 26 вересня російські терористичні війська здійснили чергову атаку України "шахедами". Ворог атакував дронами південь Одеської області, внаслідок чого в Ізмаїльському районі зафіксували влучання в припортову інфраструктуру.

Також вибухи пролунали й поблизу поромного пункту пропуску "Орлівка-Ісакча" на кордоні України та Румунії. Через удар роботу пункту пропуску було призупинено.

Уламки запущених Росією безпілотників виявляли на території Румунії вже неодноразово. Вперше їх зафіксували 4 вересня. Тоді дрони впали та вибухнули на території Румунії, коли росіяни атакували Ізмаїльський порт.

Згодом уламки російських дронів впали на території Румунії 13 вересня. Румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку закликав населння заспокоїтися. За його словами, Румунія не зазнає нападу, відтак немає ніякої небезпеки.

Крім того, 15 листопада минулого року під час масованих ракетних та дронових атак по енергетиці України на території прикордонного польського містечка Пшеводов впала ракета. Внаслідок цього загинуло двоє фермерів.

Нещодавно польські експерти заявили, що ракета нібито була українською.

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