Трамп має обрати між прийняттям принизливої стратегічної поразки на світовій арені та негайним подвоєнням американської підтримки України.

Якщо найближчим часом не буде нової великої допомоги від Сполучених Штатів, Україна, найімовірніше, програє війну протягом наступних 12-18 місяців. А поразку України буде важко уявити як щось інше, окрім як повне фіаско для Сполучених Штатів та їхнього президента Дональда Трампа, пише The Atlantic Counsil,

"Україна не програє по-хорошому, шляхом переговорів, з принесенням у жертву життєво важливих територій, але збереженням суверенності та західними гарантіями безпеки. Замість цього вона зіткнеться з повною поразкою, втратою суверенітету і повним контролем Росії", - зазначає видання.

Трамп, який планував швидко "розібратися" з війною в Україні, стикається з суворою реальністю, що лідер Росії Володимир Путін не зацікавлений у врегулюванні шляхом переговорів, яке залишить Україну недоторканою як суверенну державу. Путін також бачить можливість завдати нищівного удару по американській глобальній могутності.

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"Тепер Трамп повинен вибрати між прийняттям принизливої стратегічної поразки на світовій арені та негайним подвоєнням американської підтримки України, поки ще є час. Вибір, який він зробить у найближчі кілька тижнів, визначить не тільки долю України, а й успіх його президентства", - стверджується в статті.

Метою Путіна завжди був і залишається кінець незалежної України

Путін ніколи не виявляв інтересу ні до чого, окрім повної капітуляції України, і заявлені ним умови врегулювання були послідовними впродовж усієї війни - "денацифікація", демілітаризація, "нейтралітет" і жодних західних програм допомоги, спрямованих на зміцнення української незалежності.

Деякі оптимісти стверджують, що Путін буде більш гнучким, щойно почнуться переговори. Але це ґрунтується на помилковому припущенні, що Путін вважає, що йому потрібен перепочинок від бойових дій, а це не відповідає дійсності, вказують аналітики.

Російська економіка страждає і російські втрати на фронті залишаються приголомшливо високими. Якби війна затягнулася ще на два роки або більше, це могло б зрештою змусити Путіна шукати якогось перемир'я, однак Путін думає, що переможе раніше, і він вірить, що росіяни зможуть витримати нинішні труднощі досить довго, щоб домогтися перемоги, стверджується в статті:

"Російський народ історично демонстрував чудову здатність до жертв під подвійним стимулом патріотизму і терору. Припускати, що Росія не зможе підтримувати цю військову економіку досить довго, щоб пережити українців, було б нерозумно. Ще один рік може бути достатнім".

Путін бачить, що строки працюють на його користь, оскільки Україна не зможе підтримувати війну ще рік без нового пакета допомоги від Сполучених Штатів, зазначають аналітики.

Путін отримає вигоду від приниження Трампа

Водночас якщо Трамп скоротить допомогу Україні, то не тільки Україна впаде, а й розбіжності між США та її союзниками, а також між самими європейцями поглибляться й примножаться, заявляють аналітики, зазначаючи, що "Путін ближче до своєї мети розколоти Захід, ніж будь-коли за чверть століття з моменту приходу до влади".

"Путіну все одно, хто президент Сполучених Штатів. Його метою впродовж понад двох десятиліть було послабити США і зруйнувати їхню глобальну гегемонію і лідерство в "ліберальному світовому порядку", щоб Росія могла посісти своє "законне місце" як імперія зі світовим впливом... Путін не тільки не хоче допомагати Трампу, він отримує вигоду, принижуючи його. Це не буде особистим. У цьому "суворому" і "цинічному" світі це був би суто діловий підхід", - зазначають аналітики.

"Трамп не на шляху до слави. І якщо він швидко не переключиться, його вибір визначить набагато більше, ніж майбутнє України", - підкреслюють вони.

Раніше видання WP писало, що за офіційними оцінками, Україна втратила у війні вже 400 000 убитих і поранених, і навряд чи зможе пережити ще один рік війни.

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