Втрати перевищили 2 мільйони осіб, РФ щомісяця втрачає більше людей, ніж вербує, - NYT

У 2026 році щомісячні втрати армії РФ становлять від 30 000 до 34 000 осіб.

Чотири роки кровопролитного протистояння призвели до катастрофічних втрат, які вже перетнули психологічну позначку у два мільйони вбитих та поранених військовослужбовців. Відповідні дані масштабного дослідження Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) опублікувала газета The New York Times.

Попри колосальну чисельну перевагу, агресор наразі переживає найкритичніший період: у першій половині 2026 року темпи утилізації російських солдатів уперше офіційно перевищили мобілізаційні спроможності Кремля, а ЗСУ змогли перехопити ініціативу та відбити сотні квадратних кілометрів території.

Згідно з висновками аналітиків, які спиралися на розсекречені звіти американської та британської розвідок, левова частка втрат припадає саме на країну-агресора.

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Втрати РФ: З лютого 2022 року російська армія втратила 1,4 мільйона осіб убитими та пораненими. Із них орієнтовно 450 000 – це безповоротні втрати (загиблі). Для порівняння, ця цифра в чотири рази перевищує сумарні бойові втрати США в усіх військових конфліктах разом узятих з моменту закінчення Другої світової війни.

Втрати України: Сили оборони України втратили від 525 000 до 625 000 осіб (включно з пораненими), з яких кількість загиблих оцінюють у межах 125 000–150 000 героїв. Автори зазначають: оскільки загальна чисельність української армії менша, для Києва ці цифри є надзвичайно болісними. Наразі на лінії фронту 400 тисячам окупантів протистоять близько 250 тисяч українських воїнів.

Демографічний тупик Кремля: У 2026 році щомісячні втрати армії РФ становлять від 30 000 до 34 000 осіб. Водночас максимальні темпи вербування (із залученням в'язнів, боржників та величезних виплат) зафіксовані на рівні лише 27 000 рекрутів на місяць. Росія фізично втрачає більше людей, ніж здатна поставити під рушницю.

Весняний перелом: ЗСУ повертають території

Незважаючи на те, що російські війська подекуди просувалися зі швидкістю до 50 метрів на день, весна 2026 року принесла стратегічні зміни. Вже в лютому ЗСУ перейшли в контрнаступ на південному напрямку.

Цьому частково посприяло несподіване рішення Ілона Маска заблокувати російським військовим доступ до терміналів Starlink, що дезорганізувало ворожі безпілотні системи. Як наслідок, у квітні та травні територіальний контроль РФ суттєво скоротився – чисті втрати окупантів склали близько 400 квадратних кілометрів. Це перші масштабні територіальні втрати Москви з серпня 2024 року.

Паралельно Україна перенесла війну на територію ворога. Масовані удари безпілотників по нафтопереробних заводах та військових об'єктах у Криму і безпосередньо у Москві (під час останньої атаки було задіяно рекордні 419 БПЛА) остаточно зруйнували міф про безпеку російського тилу.

Політичний контекст: Вашингтон умиває руки

Дослідження з'явилося у вкрай складний дипломатичний момент. Президент США Дональд Трамп під час нещодавнього саміту у Франції фактично самоусунувся від врегулювання конфлікту, заявивши: "Ми не маємо до цього жодного стосунку, це на нас не впливає, окрім того, що ми продаємо зброю".

"Росія переживає найпохмуріший період з моменту вторгнення у 2022 році", – підсумовує співавтор дослідження Сет Г. Джонс.

За його словами, ціна війни, яку розв'язав Путін, стала очевидною для пересічних громадян РФ. Вона виражається у деградації економіки, стрімкому зростанні цін, постійних ударах українських дронів по російських містах та нескінченному потоці мішків із трупами, що повертаються з фронту.

Проблеми ППО в Росії

Зазначимо, завдяки знищенню російських радарів у Брянській області оператори 1-го Окремого центру Сил безпілотних систем (група "Роні") відкрили повітряний коридор до Москви. Відео роботи оприлюднено в Telegram підрозділу. Цей прорив в ешелонованій системі ППО РФ дозволив далекобійним українським дронам успішно атакувати стратегічні об'єкти в Москві, Санкт-Петербурзі та Усть-Лузі. Нейтралізовані радари СКПП відповідали за контроль неба на підступах до російської столиці.

У московському районі Чертаново на даху житлового комплексу "Авеню 77" розгорнули черговий комплекс протиповітряної оборони, повідомляє Telegram-канал Astra. Процес доставки військового обладнання на хмарочос за допомогою гелікоптера очевидці зафіксували на фото ще 26 червня. За оцінками OSINT-аналітиків, на висотці, ймовірно, монтували зенітний ракетний комплекс "Панцирь-СМД-Е".

Примітно, що підготовчі роботи почалися раніше: 19 червня в мережі з'явилися кадри, як гвинтокрил встановлював на цей же будинок спеціальну платформу-основу під майбутню ППО.

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