Зростає консенсус щодо того, що таке постконфліктне розгортання потребуватиме "підтримки" Дональда Трампа і гарантій безпеки.

Велика Британія та інші європейські країни розділилися в думках щодо доцільності розгортання великомасштабних миротворчих сил в Україні. Про це повідомили The Times дипломати та офіційні особи.

"Велика Британія, Франція та країни Північної Європи підтримують ідею європейської ініціативи щодо відправки десятків тисяч військовослужбовців у разі угоди про припинення вогню. Однак Німеччина та інші країни, як відомо, виступають проти", - пише видання.

Вважається, що країни Балтії та Польща занепокоєні тим, що пропонована місія може відвернути такі необхідні ресурси від прикордонних держав НАТО з Росією, залишивши їх беззахисними.

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Зазначається, що зростає консенсус щодо того, що таке постконфліктне розгортання потребуватиме "підтримки" Дональда Трампа і гарантій безпеки.

Високопоставлене джерело в британському уряді сказало, що Європа самостійно може сформувати наземні сили, якщо це необхідно, але міністри просили США забезпечити "повітряне прикриття". Це може бути у вигляді батарей зенітних ракет Patriot, які можуть збивати балістичні ракети або літаки за допомогою розвідувальних і спостережних засобів, можливостей, яких немає у Європи.

Британська армія теоретично могла б відправити дивізію чисельністю від 10 000 до 25 000 солдатів, сказало джерело в армії, хоча це може бути натяжкою, з огляду на те, що війська вже розміщені в Естонії.

"Миротворчі сили ООН, що складаються з військ з таких країн, як Індія, Бангладеш і Китай, дехто вважає більш досяжними", - йдеться у статті.

Очікується, що Кір Стармер обговорить це питання з лідерами ЄС і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на зустрічі в Брюсселі.

Джон Хілі, міністр оборони, наполягає на тому, щоб Велика Британія продемонструвала сильне лідерство в цьому питанні. Однак деякі чиновники вважають, що їм ще належить переконати Рейчел Рівз, канцлера, у важливості України, і побоюються, що вона бачить у ній "грошову яму".

При цьому величезним каменем спотикання є те, чи погодиться президент РФ Володимир Путін на сили такого роду під час мирних переговорів під керівництвом США. Високопоставлене військове джерело сказало:

"Якщо Росія не купиться на цю ідею, вона мертва, а якщо США не нададуть молоток, ідея мертва. Ніколи не говори ніколи, але я не бачу, щоб цей альбатрос відірвався від землі".

Деякі дипломати та військові джерела вважають, що миротворча операція ООН - більш розумна альтернатива, яка з більшою ймовірністю забезпечить згоду Путіна. Це може включати близько 100 000 миротворців, розміщених як в Україні, так і в Росії, і не потребуватиме прямої участі США.

"Вони [росіяни] не збираються атакувати бангладешців або індійців", - сказало друге джерело.

За інформацією видання, щодо сил під керівництвом Європи, то, як відомо, німці проти прийняття зобов'язань через невизначеність щодо майбутніх виборів.

Інше європейське дипломатичне джерело сказало, що США необхідно буде залучити для забезпечення сильнішого стримування Росії і "тому що у них є можливості, яких не вистачає всій Європі", - такі як можливості розвідки і спостереження, а також "здатність завдати масштабного удару у відповідь у разі потреби".

За повідомленнями, Трамп раніше пропонував США не відправляти війська і не фінансувати місію. Однак одне джерело в обороні припустило, що Трампа можна переконати у зворотному, заявивши:

"Я не думаю, що США зможуть тримати свої пальці подалі від пирога".

Можливість розміщення миротворців в Україні

Широковідомий факт, що в Україні присутні західні спецпризначенці, однак, масового розгортання західних військових поки що не спостерігається. Однак, як писало Financial Times, це може скоро змінитися, оскільки повернення Дональда Трампа в Білий дім знову пробудило інтерес до цієї ідеї.

За словами людей, залучених до дискусії між Києвом і західними партнерами, українські чиновники вважають, що від 40 000 до 50 000 іноземних військовослужбовців, може бути реальним і достатнім.

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