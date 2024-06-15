За словами Попшоя, майбутнє Республіки Молдова - в Європейському Союзі.

Ідеї "русского міра" втратили популярність у невизнаному Придністров’ї після того, як тамтешнє населення побачило, що наробили загарбники в українських містах. Про це розповів очільник Міністерства закордонних справ Молдови Міхай Попшой на Чорноморському безпековому форумі (Black Sea Security Forum) в Одесі.

За його словами, так звана ПМР (Придністровська Молдавська республіка) розвалюється на очах – навіть жителі цього регіону все менше хочуть мати щось спільне з "русским миром" у тому вигляді, в якому бачили його розгортання в Україні.

"Після того, як Кремль обрав спосіб демонстрації та просування руського миру в Харкові, Бучі, Маріуполі, Ірпені, Молдова скрізь, в тому числі у Придністровському регіоні, і навіть багато росіян в Молдові та Придністровському регіоні не хочуть мати нічого спільного з цією розмитою ідеєю "русского міра", - заявив посадовець.

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Він додав, що все більше й більше людей усвідомлюють, що майбутнє Республіки Молдова та ПМР, є повинне бути та буде в Європейському Союзі.

"Не існує іншої стратегії, окрім реінтеграції Придністровського регіону в незалежну, суверенну молдовську державу. І крапка. Придністров'я є частиною Республіки Молдова, і воно нею залишиться", - наголосив Попшой.

Чорноморський безпековий форум в Одесі

Нагадаємо, 14 червня в Одесі розпочався Black Sea Security Forum. Під час свого виступу старший аналітик Інституту Гудзона (США) Люк Коффі зазначив, що причина, через яку зараз немає кораблів НАТО біля Одеси, у Чорному морі - це обмеження, що діють в рамках конвенції Монтре. Міжнародний документ передбачає, що Туреччина під час війни, у якій не бере участі, закриває протоки для проходу військових судів.

Водночас аналітик вважає, що Україна тільки виграла від цього, тому що Туреччина не дозволяє і російським кораблям зайти в Чорне море. На думку Коффі, тут є переваги для України, які значно більші.

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