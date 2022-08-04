Раніше такі виставки відбулися у Києві, Варшаві, Вроцлаві, Познані та Празі.

Влада Берліну відхилила запит двох музейних операторів, які хотіли ініціювати виставку знищеної в Україні російської військової техніки.

Наразі колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник вимагає від мера міста Франциски Ґіффай, яка раніше провела зустріч з "фейковим Кличком", скасувати це рішення.

Це скасування – справжній скандал! Я звертаюся до мера Франциски Ґіффай і районного управління Мітте скасувати це дивне рішення та дозволити танкову виставку в Берліні. Це означало б справжню солідарність з Україною – написав Мельник у Twitter.

Газета Tagesspiegel, наводячи слова українського дипломата, пише, що "знищена російська військова техніка, яка буде виставлена ​​в самому серці Берліна, має дати людям у Німеччині безпосереднє відчуття жорстокої війни на знищення".

Додамо, що раніше такі виставки відбулися у Києві, Варшаві, Вроцлаві, Познані та Празі.

Нагадаємо, за свіжими даними Генштабу ЗСУ, загарбники втратили вже щонайменше 1789 (+15 за останню добу) одиниць танків та 41 500 своїх військовослужбовців.

Раніше УНІАН ділився відео, на якому бійці ССО "Азов" на Запорізькому напрямку різними способами знищили дві ворожі БМП. Першу машину підірвали за допомогою безпілотника, а другу – пострілом з танка.

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