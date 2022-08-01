Першу машину підірвали за допомогою безпілотника, а другу – пострілом з танка.

Бійці ССО "Азов" продовжують обороняти українські землі. Сьогодні, 1 серпня, вони поповнили перелік знищеної ворожої техніки двома БМП-3. Їх підірвали на Запорізькій напрямку.

Про успішну роботу "азовців" розповіли в Telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ.

До посту прикріпили ролик, в якому показується знищення БМП-3. Першу машину підірвали за допомогою безпілотника. На відео показується, як техніка стояла і диміла в полі. Мабуть, після першого удару вона більше не могла пересуватися. А наступні скинуті снаряди дозволили знищити БМП-3. Причому на одному з кадрів добре видно, як всередині машини почалося загоряння.

Другу одиницю техніки, яку сховали в лісопосадці, перетворили на металобрухт завдяки точному пострілу з танка. У ролику момент удару не показали, але на кадрах чітко видно палаючу БМП-3.

Нагадаємо, раніше сьогодні, 1 липня, ЗСУ обстріляли склад з боєприпасами і технікою окупантів на околиці Скадовська. А за даними Генштабу, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники підірвали вже 4011 бойових броньованих машин.

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