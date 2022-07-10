Виставка триватиме до 24 липня на Летенській рівнині в районі Прага 7, вхід безкоштовний.

11 липня у Празі відкриється виставка спаленої російської воєнної техніки.

Про це повідомило посольство України в Чехії.

Російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс "Бук" - все це знищили ЗСУ і тепер мешканці Праги зможуть подивитися експозицію.

Також кожен бажаючий зможе побачити збиті російські ракети, які будуть виставлені на всезагальний огляд. Виставка триватиме до 24 липня на Летенській рівнині в районі Прага 7, вхід безкоштовний.

Ініціативу подало міністерство внутрішніх справ України за підтримки кількох міністерств України і Чехії. Співорганізаторами проекту стали Міська частина Прага 7, Міська частина Прага 1, посольство України в Празі та проект "Пам’ять народу".

Раніше аналогічна виставка знищеної захисниками України військової техніки росіян пройшла у Варшаві.

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