11 липня у Празі відкриється виставка спаленої російської воєнної техніки.
Про це повідомило посольство України в Чехії.
Російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс "Бук" - все це знищили ЗСУ і тепер мешканці Праги зможуть подивитися експозицію.
Також кожен бажаючий зможе побачити збиті російські ракети, які будуть виставлені на всезагальний огляд. Виставка триватиме до 24 липня на Летенській рівнині в районі Прага 7, вхід безкоштовний.
Ініціативу подало міністерство внутрішніх справ України за підтримки кількох міністерств України і Чехії. Співорганізаторами проекту стали Міська частина Прага 7, Міська частина Прага 1, посольство України в Празі та проект "Пам’ять народу".
Раніше аналогічна виставка знищеної захисниками України військової техніки росіян пройшла у Варшаві.