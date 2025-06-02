Країни наголосили, що регіон залишається відданим шляху України до альянсу.

Члени-країни НАТО Північної Європи, Балтії та Центральної Європи підтримують вступ України в альянс. Про це заявили лідери Польщі, Румунії та Литви після саміту країн B9 та країн Північної Європи, пише Reuters.

Зокрема ці три країни заявили, що регіон залишається відданим шляху до членства України в НАТО, а також закликали до подальшого тиску на РФ, включаючи додаткові санкції.

"Ми твердо стоїмо на позиції рішення та зобов'язання Альянсу щодо незворотного шляху України до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. Україна має право самостійно обирати свої заходи безпеки та вирішувати своє майбутнє, без втручання ззовні", - наголосили всі учасники зустрічі у своїй спільній заяві.

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Вступ України в НАТО - останні новини

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зробив заяву щодо вступу України в НАТО. За його словами, в альянсі дотримуються різних бачень і не мають консенсусу відносно перспективи майбутнього членства України.

"Питання НАТО у контексті України - це дискусія всередині НАТО, яка триває довгий час. Є різні бачення і параметри, особливо враховуючи реалії продовження війни, щодо цього питання, в середині НАТО немає консенсусу і країни-члени мають різні підходи", - наголосив Фідан.

Водночас європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс пояснив, чому Росія боїться вступу України в НАТО. Він зауважив, що росіяни бояться, що НАТО захистить Україну від наступної агресії РФ.

Кубілюс додав, що "ні НАТО" для України полегшує Росії планування її наступної агресії.

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