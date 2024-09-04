Він має намір "зупинити Україну і Росію".

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Україну в намаганні занизити втрати.

В подкасті дослідника штучного інтелекту Лекса Фрідмана політик вкотре заявив, що має плани щодо завершення війни в Україні, однак зможе розкрити їх лише у разі перемоги на цьогорічних президентських виборах.

"У мене є дуже точний план, як зупинити Україну і Росію, і у мене є певна ідея - можливо, не план, але ідея - щодо Китаю. Але я не можу дати вам ці плани, тому що не зможу їх використати, вони будуть дуже невдалими. Частково це несподіванка, чи не так?" - сказав Трамп. Відео дня

Американський політик звинуватив Україну в наданні неправдивих даних щодо її втрат у цій війні. "Якщо подивитися на руйнування і будівлі, що руйнуються повсюди, я думаю, що ці цифри будуть набагато вищими. Вони брешуть про цифри, вони намагаються їх занизити", - додав він.

Втрати України

Нагадаємо, наприкінці лютого цього року український президент Володимир Зеленський казав, що під час повномасштабної війни загинула 31 тисяча захисників країни.

Влітку очільник держави заявляв, що на східному та північному фронтах окупаційні війська Росії втрачають шість загарбників загиблими на одного українського бійця.

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