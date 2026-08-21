Вдвічі більше, ніж заявляв Трамп: Південна Корея оцінила запаси ядерних боєголовок у КНДР

Водночас, міністр оборони Південної Кореї Ан Гю-бак пояснив, що назвати точну кількість досить складно.

Південна Корея оцінює, що Північна Корея володіє від 80 до 120 ядерних боєголовок, назвавши цифру, яка значно перевищує нещодавнє твердження президента США Дональда Трампа про те, що Пхеньян має 57 одиниць ядерної зброї, повідомляє Reuters.

Міністр оборони Південної Кореї Ан Гю-бак повідомив депутатам, в четвер, 20 серпня, що, за загальними оцінками, Північна Корея має від 80 до 120 боєголовок, хоча він застеріг, що визначити точну цифру складно.

"Зазвичай ми оцінюємо цю цифру в межах від 80 до 120, але назвати точну кількість досить складно", - пояснив Гю-бак.

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Згодом він пояснив, що ця цифра базується на оцінках приватних дослідницьких організацій, додавши, що збройні сили Південної Кореї не можуть офіційно підтвердити ці дані.

Видання зазначило, що на запитання про коментар Трампа, зроблений днем раніше, що Кім володіє 57 "дуже потужними ядерними боєголовками", Гю-бак відповів: "Цифри, здається, дещо відрізняються".

Видання поділилося, що президент США висловив цю думку в Білому домі в середу під час обговорення північнокорейського лідера Кім Чен Ина та своїх планів зустрітися з ним пізніше цього року.

Південна Корея традиційно уникає публічного оприлюднення детальних оцінок ядерних запасів Північної Кореї та офіційно не визнає Пхеньян ядерною державою в рамках своєї давньої політики, спрямованої на денуклеаризацію.

Він також відмовився коментувати, чи означає згадка Трампа про 57 боєголовок визнання США ядерного статусу Північної Кореї, зазначивши, що міністру оборони Південної Кореї не личить коментувати висловлювання президента США.

Південна Корея й надалі покладатиметься на ядерний парасольку США, дотримуючись давньої політики Сеула щодо відмови від ядерної зброї.

"Ми не можемо розробляти ядерну зброю. Ми також не повинні погоджуватися на розміщення тактичної ядерної зброї США", - зазначив міністр оборони Південної Кореї.

Ситуація між Південною Кореєю та КНДР

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Південної Кореї Лі Дже Йон запропонував Північній Кореї розпочати переговори для припинення стану війни на Корейському півострові, який триває вже понад сім десятиліть. Він наголосив, що дві країни досі юридично перебувають у стані війни, оскільки Корейська війна 1950–1953 років завершилася перемир'ям, а не укладенням мирного договору. Президент Південної Кореї заявив, що його країна поважає нинішній статус Північної Кореї та не прагне об'єднання шляхом анексії. Він також запевнив, що Сеул не має наміру здійснювати ворожі дії проти північнокорейського режиму.

Також ми писали, що південнокорейські військові відкрили попереджувальний вогонь після того, як солдати КНДР перетнули військово-демаркаційну лінію (MDL). Інцидент стався на східній ділянці лінії, коли кілька північнокорейських військовослужбовців порушили кордон. Солдати КНДР, ймовірно, здійснювали патрулювання району, після чого повернулися на свій бік. Це були перші попереджувальні постріли армії Південної Кореї через порушення кордону у 2026 році. Останніми роками короткочасні перетини демаркаційної лінії північнокорейськими військовими фіксували неодноразово.

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