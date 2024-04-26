Погрози з боку російських пропагандистів демонструють, що ця ідея змушує Кремль нервувати, зазначили у Вільнюсі.

Розміщення ядерної зброї у Польщі сприятиме стримуванню і виправдає очікування європейської безпеки.

Таку думку висловив президент Литви Гітанас Науседа у розмові з журналістами. "Останнім часом, безумовно, відбулися події, які збільшили присутність військової потужності в нашому регіоні, зокрема, розміщення тактичної ядерної зброї. На жаль, сьогодні це реальність - як у Калінінградській області, так і, наскільки нам відомо, на території Білорусі", - цитує його Delfi.

Він вважає, що розміщення зброї такого типу в Польщі не можна вважати підбурюванням до війни чи загрозою для Росії. "Це той самий елемент системи стримування, який має відігравати справді значущий стримувальний фактор і силу", - додав Науседа.

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Також литовський президент зазначив, що його здивувала реакція на заяву Варшави про готовність розмістити ЯЗ на своїй території, оскільки це питання підіймається не вперше.

"Ми не тільки говорили про цей аспект, а й поділилися своїми думками про можливі наслідки. У будь-якому разі млин російської пропаганди крутиться і природно, що в таких випадках завжди є погрози з їхнього боку. Але погрози лише показують, що ця ідея дійсно є значущим стримувальним фактором і, природно, змушує нервувати кремлівських політиків", - підкреслив він.

Розміщення ядерної зброї у Польщі: що відомо

Як відомо, нещодавно польський президент Анджей Дуда повідомив, що вони готові розмістити ЯЗ на своїй території і вже неодноразово обговорювали це зі Сполученими Штатами Америки.

Водночас Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг днями заявив журналістам, що наразі у них немає планів з розширення програми Nuclear Sharing.

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