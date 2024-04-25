Це станеться, якщо на території цієї країни з'явиться іноземна ядерна зброя.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що після розміщення ядерної зброї країн НАТО на території Польщі ці об'єкти "стануть законною ціллю" для росіян.

"Усі ті політики, які зараз з власних причин пильно обговорюють у Польщі і за її межами таку схему, повинні зрозуміти: зрушення в цьому напрямку безпеки Польщі не додадуть, а відповідні об'єкти точно стануть ціллю. І у нашому військовому плануванні вони будуть на передньому плані", - заявив Рябков, цитує пропагандистський ТАСС.

Він підкреслив, що розширення ядерної місії НАТО має "дестабілізуючий та загрозливий" характер. Наближення ядерної зброї Альянсу до кордонів РФ, за його словами, загострює загрозу.

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Ядерна зброя НАТО у Польщі - що відомо

Анджей Дуда підтвердив, що Польща неодноразово обговорювала зі США тему розміщення ядерної зброї на своїй території. "Я не приховую, що коли мене про це запитували, я заявляв про нашу готовність", - сказав він.

Дуда нагадав про загрози, які створює для Польщі та країн Балтії Росія: вона мілітаризує район Кенігсберга, нещодавно Путін дав ядерну зброю Білорусі, уточнив політик. Він сказав: якщо в НАТО вирішать розмістити ядерну зброю в Польщі з міркувань безпеки - Варшава не буде проти. "Ми готові до цього", - акцентував Дуда.

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