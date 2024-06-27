23 червня в Норвезькому морі з'явився керований ракетний крейсер Військово-морських сил США USS Normandy, супроводжуваний атомним підводним човном USS Tennessee і літаками P-8A Poseidon і E-6B Mercury.
Про це в X повідомило Командування військово-морських сил США в Європі та Африці. Як зазначає Business Insider, поява балістичного підводного човна свідчить про рідкісну демонстрацію сили на тлі ядерних загроз РФ і відправлення російської військово-морської флотилії на Кубу.
Підводний човен USS Tennessee здатний нести до 20 ядерних ракет Trident, а супроводжуючий його E-6B Mercury називають "літаком Судного дня", оскільки він може передавати директиви Національного командування на атомні підводні човни.
Член Федерації американських вчених Ганс Крістенсен каже, що це свідчить про передові операції з атомними ракетними підводними човнами. "Чого я не очікував, то це того, що один із них спливе біля берегів Норвегії в якості прямого сигналу Росії", - написав він у X.
Зазначається, що навмисне розкриття місця розташування підводних човнів слугує сигналом ядерного стримування і показує Москві, що американські субмарини активні в прилеглих водах. Тим часом російські підводні човни дедалі активніше діють в Атлантиці і навіть біля берегів США.
Російський підводний човен на Кубі
Нагадаємо, що в середині червня до столиці Куби прибув російський військовий фрегат "Адмірал Горшков" і атомний підводний човен "Казань", вони стали на якір приблизно за 145 кілометрів від узбережжя Флориди.
У Пентагоні заявили, що такі пересування повністю відповідають "звичайним військово-морським візитам", тому вони не становлять небезпеки для Штатів.