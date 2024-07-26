Останнє, чого Трамп хоче на другому терміні — це провал у зовнішній політиці.

Експерти стверджують, що у разі переобрання екс-очільник США Дональд Трамп припинить допомогу Україні, віддасть її територію та домовлятиметься з правителем РФ Володимиром Путіним, щоб нав’язати ганебний "мир" країні.

Як пише The Wall Street Journal, наразі є багато доказів того, що ситуація протилежна, адже саме Трамп у 2017 році скасував ембарго на постачання зброї Україні. Отримані Javelin допомогли урятувати Київ у перші дні російського вторгнення.

"Слабкість адміністрації Байдена залишила Україну там, де вона є сьогодні: два роки повномасштабної війни, із зруйнованими містами, сотнями тисяч убитих і мільйонами біженців, і без засобів для перемоги. Білий дім не має стратегії перемоги, і американці справедливо стурбовані. Тоді як пан Байден наткнувся на війну через слабкість, пан Трамп може відновити мир завдяки силі", - пише видання.

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План закінчення війни в Україні

Журналісти припустили, яким може бути успішний план підтримки України. По-перше потрібно розкрити енергетичний потенціал Штатів - це не тільки позитивно вплине на економіку самої країни, а й знизить ціни та скоротить бюджет РФ на війну.

Також потрібно відновити зв'язки з Саудівською Аравією, Ізраїлем та співпрацювати проти Ірану. Це стабілізує Близький Схід, полегшить кризу в Газі та створить можливість для Саудівської Аравії приєднатися до США у витісненні Росії з глобальних енергетичних ринків. Наступні кроки можуть виглядати так:

Запровадити реальні санкції проти Росії. Міністерство фінансів зараз звільняє російські банки від санкцій США, якщо їхні операції пов’язані з виробництвом енергії — найважливішим джерелом доходу для військової машини Кремля.

Збільшити оборонну промисловість Америки, щоб показати Росії та Китаю, що вони не можуть конкурувати з обороноздатністю США. Економіка Росії менша за економіку Техасу.

Відродити НАТО - зобов'язати європейців платити свою справедливу частку і підняти планку витрат до 3% ВВП країн-членів.

Створити для України програму "ленд-лізу" на 500 мільярдів доларів. Замість того, щоб обтяжувати платників податків США додатковими рахунками, нехай Україна позичить стільки, скільки їй потрібно, щоб купити американську зброю і перемогти Росію. Так Штати допомагали Британії у Другій світовій війні до Перл-Харбор.

Зняти всі обмеження на тип зброї, яку Україна може отримати та використовувати. Це відновить позицію сили, що, дасть Путіну зрозуміти - війна повинна закінчитися. Він зіткнеться зі зростанням витрат і не матиме жодних шансів на подальший прибуток.

На думку журналістів, ці кроки дозволили б Трампу вимагати термінового припинення війни. Україна змогла б наростити значні сили оборони і Росія ніколи не змогла б на неї більше напасти.

"Ніхто не визнає російської окупації та заявленої анексії будь-яких українських територій — так само, як ми ніколи не визнавали радянську інкорпорацію балтійських держав і не визнавали Східної Німеччини до 1974 року. Крим демілітаризовано. Україна відновлюється за рахунок репарацій із заморожених резервів центрального банку Росії, а не з доларів платників податків США", - продовжує WSJ ймовірний сценарій.

Далі Україні потрібно якнайшвидше приєднається до НАТО, щоб усі європейські союзники взяли на себе тягар її захисту. Має бути створено фонд на 100 мільярдів доларів для озброєння України, в якому частки США не перевищуватиме 20%. Європейський Союз, на думку видання, має швидко прийняти Україну та допомогти їй модернізувати та розвинути економіку.

Це дозволить поступово зняти санкції з РФ, коли Україна буде в ЄС та Альянсі. У перспективі це гарантує тривалий мир та безпеку на континенті.

"Для тих, хто сумнівається: останнє, чого пан Трамп хоче на другому терміні, — це провал у зовнішній політиці, який відволікає увагу від його внутрішнього порядку денного та робить невдалий вихід пана Байдена з Афганістану в порівнянні з ним успішним", - підсумовує WSJ.

Війна в Україні - як може вплинути переобрання Трампа

Як писав УНІАН, українська влада очікує важких часів у випадку обрання Дональда Трампа президентом США. Однак у Києві зростає упевненість, що з часом він усвідомить хибність своїх спроб улестити Росію.

Два ключові радники Дональда Трампа – Кіт Келлогг та Фред Фляйц – представили йому план завершення війни в Україні у разі його перемоги на президентських виборах. У документі сказано, що Україна зможе отримати більше американської зброї лише у тому випадку, якщо вступить у мирні переговори.

The Hill писав, що Трамп зазнає фіаско у спробі реалізувати в Україні план "Земля в обмін на мир".

Згодом Келлогг наголосив, що ніхто не казав, що Україна має віддати землі.

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