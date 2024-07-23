Україні треба буде протриматися близько року, доки Трамп не усвідомить, що з Путіним каші не звариш, кажуть українські посадовці.

Українська влада очікує важких часів у випадку обрання Дональда Трампа президентом США. Однак у Києві зростає упевненість, що з часом він усвідомить хибність своїх спроб улестити Росію. Про це пише Time із посиланням на конфіденційні інтерв’ю з низкою українських високопосадовців.

"Перші вісім-десять місяців, практично весь 2025 рік, будуть дуже важкими", — сказав неназваний чиновник.

У Києві очікують, що Трамп, швидше за все, скоротить допомогу Україні та підштовхуватиме Зеленського прийняти мирну угоду, яка буде сильно спотворена на користь Росії. Як і попередні президенти США, Трамп також може спробувати перезавантаження відносин із Володимиром Путіним на початку свого терміну.

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"Але з часом він побачить, що Путіну не можна довіряти", – каже український чиновник. Що важливіше, додає він, Трамп з часом зрозуміє, "що Путіну наплювати на Трампа та його плани. Саме тоді ми почнемо бачити деякі переваги Трампа. Він не захоче бути іграшкою Путіна".

Як зазначає автор публікації, серед українських політичних еліт такі надії на другий термін Трампа набирають популярності в останні місяці. Частково вони є результатом "киплячого розчарування" тим, як президент Байден ставився до війни в Україні.

Протягом останніх двох років Зеленський та його союзники часто скаржилися, що відповідь США на російське вторгнення була надто повільною за Байдена, надто нерішучою та надто відволікалася на побоювання російської ескалації, пише Time. Все більше українських посадовців вважають, що якщо Трамп прийде до влади і вирішить в якийсь момент допомогти Україні, підтримка США стане більш рішучою.

Намагаючись схилити на свій бік Трампа, українці також розраховують на допомогу своїх союзників у Європі та військово-промислового комплексу США, який має отримати величезні прибутки від подальшого виробництва зброї для України.

"Вони можуть пояснити [Трампу], чому це вигідно багатьом людям в Америці, особливо в червоних (республіканських) штатах. Це створює робочі місця. Це підтримує економіку", — каже високопоставлений чиновник.

В останні місяці, коли рейтинг Трампа в опитуваннях покращився, Зеленський і його команда працювали над зміцненням зв’язків зі своїми союзниками в Конгресі та іншими близькими до кампанії Трампа.

"Ми не можемо ставати на чийсь бік", — каже другий високопоставлений український чиновник, який безпосередньо брав участь у цих зусиллях. "Але нам потрібно створити більший баланс між ними".

Тим не менш, враховуючи невизначеність президентських перегонів у США, деякі з близьких соратників Зеленського воліли б уникати прямого контакту з обома кампаніями. Ризики стати на бік неправильного кандидата надто високі.

"Ніхто не знає, що станеться. Ми просто повинні поважати інституції і сподіватися на краще", — сказав український чиновник.

Вибори в США 2024: останні новини

Як писав УНІАН, після зміни основного кандидата від демократів Дональд Трамп опинився в тій ямі, яку старанно копав для Джо Байдена протягом останніх місяців. Свою стратегію Трамп побудував на агресивних нападках на фізичне та розумове здоров’я Байдена. Але після самоусунення Байдена вже сам Трамп опинився в ролі старого дідуся, який верзе дурниці.

Також ми розповідали, що наразі у гонці ключових кандидатів – Дональда Трампа та Камали Гарріс – немає явного лідера. Результати останніх опитувань показують, що в середньому Трамп має 48% підтримки, тоді як Гарріс – 47%. Однак усі вони проводилися ще до того, як Байден знявся з виборів.

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