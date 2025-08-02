Керівник ОП виставив відео, у якому фігурує колишній президент РФ.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв отримав відповідь на безліч своїх провокаційних публікацій. Президент США Дональд Трамп, зокрема, заявив, що розмістить кілька ядерних підводних човнів у "відповідних районах" як реакцію на словесні погрози, які можуть перейти до дії.

На ситуацію відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Спочатку він заявив у Telegram: "Медведєв, схоже, не вірив, що "водка" до добра не приведе".

Незабаром він опублікував відео з танцями експрезидента США. Але, з незрозумілих причин, видалив його згодом.

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Відповідь США на заяви Медведєва - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що США серйозно сприйняли "дурні та провокаційні" слова Медведєва про ядерну зброю. "Слова дуже важливі і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків, я сподіваюся, що це не буде одним із таких випадків", - заявив Трамп.

Крім того, на слова колишнього президента РФ відреагував і держсекретар США Марко Рубіо. Він уміло вказав на фактично нікчемний статус Медведєва в російській владній ієрархії.

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