Єрмак видалив одну зі своїх публікацій / колаж УНІАН, фото УНІАН

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв отримав відповідь на безліч своїх провокаційних публікацій. Президент США Дональд Трамп, зокрема, заявив, що розмістить кілька ядерних підводних човнів у "відповідних районах" як реакцію на словесні погрози, які можуть перейти до дії.

На ситуацію відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Спочатку він заявив у Telegram: "Медведєв, схоже, не вірив, що "водка" до добра не приведе".

Допис Андрія Єрмака / скріншот Telegram

Незабаром він опублікував відео з танцями експрезидента США. Але, з незрозумілих причин, видалив його згодом.

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Відповідь США на заяви Медведєва - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що США серйозно сприйняли "дурні та провокаційні" слова Медведєва про ядерну зброю. "Слова дуже важливі і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків, я сподіваюся, що це не буде одним із таких випадків", - заявив Трамп.

Крім того, на слова колишнього президента РФ відреагував і держсекретар США Марко Рубіо. Він уміло вказав на фактично нікчемний статус Медведєва в російській владній ієрархії.

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