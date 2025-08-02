Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв отримав відповідь на безліч своїх провокаційних публікацій. Президент США Дональд Трамп, зокрема, заявив, що розмістить кілька ядерних підводних човнів у "відповідних районах" як реакцію на словесні погрози, які можуть перейти до дії.
На ситуацію відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Спочатку він заявив у Telegram: "Медведєв, схоже, не вірив, що "водка" до добра не приведе".
Незабаром він опублікував відео з танцями експрезидента США. Але, з незрозумілих причин, видалив його згодом.
Відповідь США на заяви Медведєва - що відомо
Раніше УНІАН повідомляв, що США серйозно сприйняли "дурні та провокаційні" слова Медведєва про ядерну зброю. "Слова дуже важливі і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків, я сподіваюся, що це не буде одним із таких випадків", - заявив Трамп.
Крім того, на слова колишнього президента РФ відреагував і держсекретар США Марко Рубіо. Він уміло вказав на фактично нікчемний статус Медведєва в російській владній ієрархії.