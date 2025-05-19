Країни-члени ЄС зможуть брати кредити у Брюсселя і витрачати їх на озброєння в рамках спільних закупівель.

Країни Європейського союзу домовилися про запуск фонду позик на озброєння в розмірі 150 мільярдів євро. Він фінансуватиметься із загального бюджету блоку.

Видання Financial Times пише, що рішення стало знаковим кроком для Брюсселя, викликаним війною Росії проти України і вимогами президента США Дональда Трампа до Європи більше витрачати на власну безпеку.

Ініціатива, яка дасть змогу країнам ЄС брати кредити у Брюсселя і витрачати кошти на системи і платформи озброєнь через спільні закупівлі, була запропонована Європейською комісією на початку цього року для прискорення переозброєння континенту.

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За словами трьох урядовців, після кількох місяців перемовин щодо деталей використання коштів рішення отримало політичну підтримку столиць вранці в понеділок, 19 травня. Офіційно рішення буде затверджено в середу, 21 травня, сказали чиновники.

Переозброєння Європи - головні новини

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році кілька країн НАТО активізували зусилля щодо досягнення або перевищення мети Альянсу з витрат не менше 2% ВВП на оборону.

При цьому Дональд Трамп після повернення в Білий дім зажадав, щоб Європа робила більший внесок у НАТО, і пригрозив тим, що США можуть відмовитися від своїх оборонних зобов'язань на континенті.

Витрати на заміну обладнання та персоналу США складуть приблизно 1 трильйон доларів за 25 років. Це включає одноразові витрати на закупівлю в розмірі від 226 до 344 мільярдів доларів і додаткові витрати, пов'язані з військовим обслуговуванням, персоналом і підтримкою.

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