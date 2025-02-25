Європейський Союз хоче заручитися підтримкою Індії в питанні посилення санкцій проти Російської Федерації.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на заяву європейського чиновника. Так, під час візиту до Нью-Делі президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернеться до прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді з проханням про допомогу:

"ЄС прагне посилити санкції проти Росії. Війна Росії в Україні загрожує Індії так само, як і Європі, вона може відіграти важливу роль у припиненні війни та забезпеченні тривалого миру".

Під час дводенного візиту Фон дер Ляєн та інші офіційні особи обговорять торговий коридор через Аравійський півострів, що з'єднує Індію з Європою, питання розширення доступу до ринків і високі тарифи Індії на низку товарів. Важливих оголошень не очікується,обидві сторони намагатимуться створити основу для формування порядку денного саміту Індія-ЄС, який заплановано на кінець року.

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