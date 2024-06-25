Прем'єр Угорщини блокує дедалі більше рішень, пов'язаних з Україною.

Європейські столиці розробляють способи захистити рішення ЄС від дедалі частішого використання Віктором Орбаном права вето, оскільки Угорщина з 1 липня перебирає на себе головування в блоці на ротаційній основі, пише Financial Times з писанням на документ, до якого отримала доступ.

Зазначається, що бельгійське головування в Раді ЄС, яке закінчується, запропонувало кілька варіантів, як обійти або ускладнити застосування Будапештом права вето. Зокрема, мова йде про положення договору ЄС, які дозволяють приймати деякі рішення кваліфікованою більшістю замість одностайності, а також вимагати від країн більше пояснень в разі вето.

Бельгійський документ 25 червня обговорюватимуть міністри закордонних справ ЄС. Він є останньою спробою встановити запобіжники проти багаторічної кампанії Орбана, спрямованої на послаблення санкцій ЄС проти Росії та підтримки України.

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За останні місяці угорський прем'єр-міністр заблокував або відклав розгляд рекордної кількості питань зовнішньої політики і політики безпеки, які вимагають одностайності. Зазначається, що частково він використовує це як спосіб примусити отримати доступ до фондів ЄС, заморожених через проблеми Угорщини з верховенством права.

За словами чотирьох високопоставлених дипломатів ЄС, обструкціонізм угорського прем'єра досяг безпрецедентного рівня за останні місяці. Наразі Угорщина затримує сім рішень щодо України на суму 6,6 млрд євро. Будапешт просить в обмін розблокувати для себе 6,3 млрд євро. Брюссель відхилив цю пропозицію з огляду на ймовірну політичну реакцію з боку Європарламенту.

Інші країни ЄС почали вимагати застосувати більш жорсткий підхід до Будапешта, наприклад, пропонують використати нову юридичну лазівку, що дозволяє блоку вирішувати питання використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Києву. На додаток до бельгійських пропозицій, інші столиці запропонували бойкотувати міністерські зустрічі, які проводяться в Угорщині, і підготувати конфіденційні додатки до документів ЄС, які окреслюють альтернативні шляхи для досягнення згоди між іншими 26 членами блоку.

У деяких столицях відкрито обговорюється "ядерний варіант" просування так званої процедури за статтею 7 проти Угорщини, яка може завершитися позбавленням її права голосу.

Проблеми Угорщини і ЄС

Раніше УНІАН писав, що Євросоюз розробив юридичний шлях, щоб обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів цього року. Пізніше стало відомо, що країни ЄС схвалили перший транш військової допомоги Україні у розмірі до 1,4 мільярда євро, що надійде з доходів від заморожених російських активів.

Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, Угорщина оскаржить передачу Україні надходжень від заморожених в Європейському Союзі російських активів.

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