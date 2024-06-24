Гроші підуть на пряму закупівлю обладнання, такого як боєприпаси та системи протиповітряної оборони.

В понеділок, 24 червня, країни Євросоюзу схвалили перший транш військової допомоги Україні у розмірі до 1,4 мільярда євро, що надійде з доходів від заморожених російських активів, пише Politico з посиланням на чотирьох дипломатів.

Гроші підуть не на відшкодування, як це зазвичай відбувається у випадку з ЗСУ, а на пряму закупівлю обладнання, такого як боєприпаси та системи протиповітряної оборони. Чверть суми піде на закупівлі в української промисловості.

Водночас головний дипломат ЄС Жозеп Боррель ще перед початком засідання у Люксембурзі уточнив, що загалом мова йде про 2,5 мільярди євро на зброю для України за рахунок російських активів. Наступного тижня надійде одна частина з вказаної суми. Інша частина буде дещо пізніше, пише "Радіо Свобода".

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"В нас є ці доходи від заморожених активів. Маємо шукати спосіб їх використання, уникаючи будь-якого блокування. У нас є процес, щоб це працювало швидко. Перший транш грошей надійде наступного тижня в липні. Другий – за кілька місяців. Ці гроші не можуть застрягти. Слід їх використовувати – ми маємо законну процедуру", – вказав Боррель.

В Politico пояснили, що гроші надходять в Україну через Фонд допомоги Україні (ФПД), але виплати заблокувала Угорщина. Однак юридична служба Ради стверджувала, що Будапешт не може припинити ці виплати, оскільки утримався під час голосування на початку цього року про фонду. Причина, яка дозволяє обхідний шлях, полягає в тому, що кошти надходять не від платників податків ЄС, заявили європейські чиновники.

Відповідно до внутрішнього повідомлення Ради, з яким ознайомилося видання країни мали висловити свою думку до 11:00, і жодна не проголосувала проти. Рішення не вимагало одностайності, тобто Угорщина не могла його блокувати.

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