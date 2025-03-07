Влада країни-агресора вважає, що риторика Європи "конфронтаційна".

Москва відповіла погрозами європейським країнам, лідери яких анонсували плани щодо надання допомоги Україні, яка фактично втратила підтримку США. Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує Telegram-канал "Раньше всех. Ну, майже".

"Конфронтаційна риторика (європейських країн - УНІАН) дисонує з процесом пошуку шляхів врегулювання в Україні", - заявив Пєсков.

Також представник Кремля сказав, що Москва "відреагує" на бажання європейських країн допомогти Україні та посилити власну оборону.

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"РФ може бути змушена вживати заходів у відповідь на мілітаризацію ЄС", - процитували Пєскова журналісти.

Також він зазначив, що європейські ядерні арсенали "повинні враховуватися" під час обговорення контролю над озброєннями.

Водночас Пєсков підтвердив, що Росія і США контактують у контексті підготовки до переговорів "щодо України", але будь-яких подробиць не повідомив. Він також стверджує, що кандидатура парламентера від РФ поки що не визначена, і країна-агресор вважає стамбульські угоди "відправною точкою" для переговорів щодо України.

"Питання про контроль над ядерними арсеналами не опрацьовувалося з Пекіном, точку зору КНР ще належить дізнатися. Москва розширюватиме діалог із Пекіном щодо стратегічної стабільності.

Європа хоче допомогти Україні

Як писав УНІАН, за даними The Guardian, європейські військово-повітряні сили, що складатимуться зі 120 винищувачів, можуть бути розгорнуті для захисту неба від російських атак на Київ і західну частину України, не провокуючи ще більшого конфлікту з Москвою.

Прихильники цього проєкту запевняють, що "Небесний щит" Європи стане зоною захисту повітряного простору, що діятиме окремо від НАТО, щоб зупинити атаки російських крилатих ракет і БПЛА на міста та об'єкти інфраструктури, завдяки чому це може стати частиною "перемир'я в небі".

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