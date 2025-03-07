Москва відповіла погрозами європейським країнам, лідери яких анонсували плани щодо надання допомоги Україні, яка фактично втратила підтримку США. Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує Telegram-канал "Раньше всех. Ну, майже".
"Конфронтаційна риторика (європейських країн - УНІАН) дисонує з процесом пошуку шляхів врегулювання в Україні", - заявив Пєсков.
Також представник Кремля сказав, що Москва "відреагує" на бажання європейських країн допомогти Україні та посилити власну оборону.
"РФ може бути змушена вживати заходів у відповідь на мілітаризацію ЄС", - процитували Пєскова журналісти.
Також він зазначив, що європейські ядерні арсенали "повинні враховуватися" під час обговорення контролю над озброєннями.
Водночас Пєсков підтвердив, що Росія і США контактують у контексті підготовки до переговорів "щодо України", але будь-яких подробиць не повідомив. Він також стверджує, що кандидатура парламентера від РФ поки що не визначена, і країна-агресор вважає стамбульські угоди "відправною точкою" для переговорів щодо України.
"Питання про контроль над ядерними арсеналами не опрацьовувалося з Пекіном, точку зору КНР ще належить дізнатися. Москва розширюватиме діалог із Пекіном щодо стратегічної стабільності.
Європа хоче допомогти Україні
Як писав УНІАН, за даними The Guardian, європейські військово-повітряні сили, що складатимуться зі 120 винищувачів, можуть бути розгорнуті для захисту неба від російських атак на Київ і західну частину України, не провокуючи ще більшого конфлікту з Москвою.
Прихильники цього проєкту запевняють, що "Небесний щит" Європи стане зоною захисту повітряного простору, що діятиме окремо від НАТО, щоб зупинити атаки російських крилатих ракет і БПЛА на міста та об'єкти інфраструктури, завдяки чому це може стати частиною "перемир'я в небі".