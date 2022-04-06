А озброєнь Євросоюз передав Києву всього на 1 млрд євро.

Після початку повномасштабного російського вторгнення до України, Євросоюз заплатив Москві за енергоносії 35 млрд євро.

Про це повідомляє DW.

За словами верховного представника ЄС з іноземних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, з початку повномасштабної війни в Україні ЄС заплатив Росії 35 млрд, в той час, як передав Києву озброєнь на 1 млрд євро.

"Ми повинні продовжувати озброювати Україну. Потрібно менше оплесків і більше допомоги. 1 млрд євро - це те, що ми платимо Путіну щодня за енергію, яку він нам постачає. З початку війни ми дали йому 35 млрд євро. Порівняйте це з 1 млрд євро, які ми дали Україні у вигляді озброєнь", - сказав Боррель.

Додамо, що Боррель вважає, що країни Євросоюзу мають допомогти Україні, але "не переходячи червоних ліній, щоб конфлікт не поширювався".

Вас також можуть зацікавити новини: