Сергій Згурець вважає, що наразі військового ризику для Києва вже немає, але вірогідність ракетних ударів зберігається.

Військовий експерт Сергій Згурець розповів про те, чи є ще чим воювати російській армії, чого від неї очікувати та чи перебуває вже Київ у безпеці.

Про це він розповів в ефірі 1+1.

"Тут є дві складових. Перша складова пов'язана з ризиком дій різних диверсійних груп, залишків вибухових предметів і заяв наших представників військовох влади і поліції про те, що поки що поспішати повертатися до Києва не варто. Треба ще почекати, коли повністю буде гарантія. Коли ж ми говоримо про військовий ризик, який раніше нависав над Києвом, з використанням усієї тієї потужності, яку ворог підтягував до нашої столиці, то, дійсно, такого військового ризику на сьогодні вже немає", – пояснив Згурець.

Водночас він зауважив, що ризик атаки на Київ ворожими ракетами досі залишається, але якщо уважно стежити за переліком цілей, які на сьогодні обирає агресор – це насамперед об'єкти оборонно-промислового сектору і логістичні хаби.

Також експерт розповів, які шанси є у окупантів захопити Маріуполь і скільки місто ще зможе стримувати ворога, а також чи є загроза захоплення в котел окупантами українських військових в зоні проведення ООС.

"Якщо говорити про спроби охопити в котел угрупувань сил ООС, які рашисти хочуть здійнити за рахунок атак із Ізюму, Харкова, Запоріжжя і таким чином взяти в кліщі наші військові угрупування, то про це говориться так багато і так довго, що за цей час можливості забезпечити відбиття цих клинів в української армії існують. І навіть якщо ми там порахуємо співвідношення сил і засобів, то, насправді, навряд чи там 9 травня рашисти щось там будуть святкувати, який вони собі запланували", – зауважив Згурець.

При цьому експерт припускає, що під час нового наступу Росія може обрати "тактику боягузів", обстрілюючи артилерією і ракетами райони бойових дій та мирні міста з-за меж України.

"Я думаю, ми це витримаємо, але ситуація, пов'язана безпосередньо зі звірствами, які агресор чинив в Бучі, Ірпіні та всіх інших містах, буде поштовхом для європейської спільноти і насамперед американців, щоб дещо переглянути темпи, обсяги і підходи до надання Україні озброєння, яке нам допоможе значно швидше знищити ворога. Ми не можемо битися з ворогом на відстані до 5 кілометрів, розраховуючи на дальність Стінгерів чи Джавелінів, нам потрібна зброя, яка може знищувати його на відстані понад 100 кілометрів. Тоді ми можемо хоча б на рівних знищувати ворога. Поки що, мені здається, що наші партнери, при всій повазі до них, не готові ще перейти до цього кроку, яий слід було зробити набагато раніше", – констатував він.

Також він розповів, за рахунок чого росіяни намагатимуться поповнити свою бойову міць і чи вдастьсяїм такими силами добитися своїх цілеї, поставлених до 9 травня.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук звернулась до мешканців Луганської, Донецької та частини Харківської областей і закликала їх до евакуації, зважаючи на ймовірність загострення бойових дій на сході та півдні України.