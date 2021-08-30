Два десятки бандитів перекривали дороги палаючими машинами, встановили вибухові пристрої у всьому місті та захопили заручників.

У Бразилії банда озброєних грабіжників напала на кілька банків, захопила заручників і намагалася втекти від поліції.

Грабіжники атакували три банки в центрі міста Арасатуба рано вранці в понеділок, 30 серпня, за місцевим часом (вдень за Києвом - УНІАН), пише BBC.

Спочатку повідомлялося про більш ніж 50 нападників, проте, за даними правоохоронців, у пограбуванні взяли участь близько 20 осіб. Щоб втекти від поліції, вони перекривали дороги палаючими автомобілями, встановили вибухові пристрої по всьому місту і захопили заручників.

Судячи з відео із соціальних мереж, заручників серед іншого прив'язували на автомобілі. За інформацією ЗМІ, для спостереження за пересуваннями поліції з повітря злочинці використовували дрони.

Читайте такожУ Парижі чоловік на самокаті пограбував ювелірів на два мільйони євро: очевидців відволік Ван Дам (відео)Згодом поліції вдалося встановити контроль над центром міста. Відомо про трьох заарештованих грабіжників.

В результаті пограбувань щонайменше три людини були вбиті, зокрема, один підозрюваний. Він та ще одна жінка загинули за межами міста, коли банда намагалася втекти. Третьою загиблою вважається людина, яку бандити вбили, тому що вона їх знімала.

Крім того, серйозне поранення отримав 25-річний велосипедист: один з вибухових пристроїв, закладених бандою, спрацював, коли він проїжджав повз. У лікарні хлопцеві ампутували обидві ноги. Ще троє чоловіків госпіталізовані з кульовими пораненнями.

За словами поліції, в місті досі не виявлені принаймні 14 вибухових пристрої, датчики яких спрацьовують від тепла або руху. Людей просять не виходити на вулиці.

Скільки грошей вкрала банда, поки невідомо. Про долю заручників також не повідомляється.

Це не перший випадок, коли місто Арасатуба стає жертвою грабіжників. У 2017 році злочинці взяли під контроль кілька стратегічних точок по всьому місту, атакували поліцейські відділки та заблокували дороги, коли грабували приватну охоронну фірму.

Такі добре сплановані пограбування - частина явища, яке бразильці називають новим "кангасу", вживаючи термін, вперше використаний для опису бразильського бандитизму 1920-х - 1930-х років. Десятки злочинців беруть участь в одному рейді, багато з них добре озброєні автоматами, а іноді й вибухівкою.

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Автор: Катерина Комолова