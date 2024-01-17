Про це свідчать результати розтину.

Родичі загиблого в Україні британського волонтера Ендрю Бегшоу заявили, що його стратили російські окупанти.

Бегшоу зник разом з британцем Крісом Перрі взимку 2023 року під час евакуації мирних жителів з Соледара. Sky News зазначає, що вони врятували сотні життів, витягуючи людей з-під завалів на деокупованих територіях.

Спочатку Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомляло, що чоловіків вбили під час артилерійського обстрілу. Однак батько Ендрю Філіп Бегшоу каже, що результати розтину свідчать про страту - чоловіка вбили пострілом в тулуб і в голову. За його словами, практично ідентичні поранення отримав Перрі.

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Бегшоу називає це "класичним стилем страти" і зазначає, що люди, з якими вони говорили в Україні, припускають, що це було зроблено найманцями ПВК "Вагнер". Вони закликали уряд Великої Британії розслідувати, чи не було скоєно військовий злочин.

Що відомо і загибелі британських волонтерів:

Нагадаємо, на початку січня у Бахмутський райвідділ поліції заявили про зникнення двох волонтерів з Великої Британії. Повідомлялося, що чоловіки зникли після того, як виїхали з Краматорська в Соледар.

Незабаром ватажок російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що вони знайшли тіло одного з волонтерів, при якому були документи обох британців.

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