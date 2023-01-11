Тіло іноземного волонтера знайшли найманці Пригожина.

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повідомив про знайдене тіло одного з британських волонтерів, зниклих безвісти під Соледаром кілька днів тому.

Пригожин не сказав, кого саме знайшли його бойовики, але уточнив, що разом із загиблим були знайдені документи і на другого зниклого волонтера. Разом з трупом знайшлися паспорти обох британців: Ендрю Бегшоу і Крістофера Перрі.

"8 січня на гарячу лінію "запитай Вагнер" прийшов запит з проханням знайти двох зниклих 6 січня в Соледарі громадян Великобританії — Andrew Bagshaw і Christopher Parry. Сьогодні тіло одного з них знайдено, при ньому виявлені документи на обох британців", - повідомила прес-служба Пригожина.

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У пропагандистських z-каналах глумляться над смертю волонтерів, які розвозили їжу для мирних жителів.

Зникнення британських волонтерів біля Соледара: деталі

7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів – громадян Великої Британії віком 28 та 48 років.

"Відомо, що напередодні, 6 січня, о восьмій годині ранку Ендрю Бегшо і Крістофер Перрі виїхали з Краматорська в Соледар, і зв'язок з ними втрачено", - зазначалося в повідомленні поліції, яка оголосила про їх розшук.

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