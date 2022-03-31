За словами Моравецького, союзникам необхідно продовжувати вводити "нищівний набір санкцій" проти РФ.

Російські війська скоро будуть прагнути захопити третину земель України. Москва буде використовувати це для зміцнення своєї позиції на переговорах.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю CNN.

"Я бачу, як російські війська перегрупуються, реорганізуються. Я думаю, що найближчим часом українські сили спробують оточити - зокрема, в районі Донбасу. А потім, захопивши третину земель в Україні, вони захочуть вести переговори з цієї... дуже сильної позиції", - заявив прем'єр.

На думку Моравецького, союзникам необхідно продовжувати вводити "нищівний набір санкцій".

"Москва боїться довгострокових санкцій. Ми виступаємо за конфіскацію їхніх активів і робимо все можливе, щоб припинити купувати російську нафту і газ. Ми повинні допомогти українцям якнайшвидше захистити свою країну. Наші дні - їхні години, наші тижні - їхні дні; їм потрібна зброя тут і зараз. Росія - велика країна, велика країна товарів, сировини, ресурсів... У них велика армія. Ось чому вони можуть знову і знову перегрупуватися і реорганізовуватися", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня стало відомо, що Польща планує припинити використання російської нафти до кінця 2022 року в рамках оголошеного раніше урядом країни плану "дерусифікації" своєї економіки. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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