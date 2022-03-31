Російські війська скоро будуть прагнути захопити третину земель України. Москва буде використовувати це для зміцнення своєї позиції на переговорах.
Таку думку висловив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю CNN.
"Я бачу, як російські війська перегрупуються, реорганізуються. Я думаю, що найближчим часом українські сили спробують оточити - зокрема, в районі Донбасу. А потім, захопивши третину земель в Україні, вони захочуть вести переговори з цієї... дуже сильної позиції", - заявив прем'єр.
На думку Моравецького, союзникам необхідно продовжувати вводити "нищівний набір санкцій".
"Москва боїться довгострокових санкцій. Ми виступаємо за конфіскацію їхніх активів і робимо все можливе, щоб припинити купувати російську нафту і газ. Ми повинні допомогти українцям якнайшвидше захистити свою країну. Наші дні - їхні години, наші тижні - їхні дні; їм потрібна зброя тут і зараз. Росія - велика країна, велика країна товарів, сировини, ресурсів... У них велика армія. Ось чому вони можуть знову і знову перегрупуватися і реорганізовуватися", - сказав прем'єр.
Як повідомляв УНІАН, 30 березня стало відомо, що Польща планує припинити використання російської нафти до кінця 2022 року в рамках оголошеного раніше урядом країни плану "дерусифікації" своєї економіки. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.