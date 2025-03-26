Рішення суду може стати доброю ознакою для інших міжнародних мовників.

Федеральний суддя Ройс С. Ламберт тимчасово заборонив адміністрації президента США Дональда Трампа закривати "Радіо Свобода". Тимчасовий заборонний наказ дасть змогу мовнику продовжити роботу, передає CNN.

Уточнюється, що "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" подало позов минулого тижня. Представники мовника тоді оголосили, що указ Трампа про закриття "порушує Конституцію і федеральні закони".

Суддя заслухав доводи сторін 24 березня. Безпосередньо перед слуханням адміністрація Трампа погодилася виплатити "Радіо Вільна Європа" заборгованість за першу половину березня.

Відео дня

"Керівництво USAGM (Агентства глобальних медіа США - УНІАН) не може однією пропозицією, яка не дає практично жодних пояснень, змусити "Радіо Свобода" закритися - навіть якщо президент наказав їм це зробити", - постановив Ламберт.

За словами судді, спроба американської адміністрації позбавити "Радіо Свобода" коштів не підтверджена "жодними фактами або міркуваннями".

У відповідь гендиректор мовника Стівен Капус висловив упевненість у тому, що закон буде на боці "Радіо Свобода":

"Незаконно позбавляти нас коштів, які Конгрес уже виділив на решту фінансового року".

За прогнозом CNN, рішення судді може стати доброю ознакою для інших міжнародних мовників, таких як "Голос Америки". Минулого тижня кілька журналістів радіокомпанії та "Репортери без кордонів" теж подали позов проти указу адміністрації Трампа про закриття. Очікується, що розгляд справи відбудеться 28 березня.

"Придушення "Голосу Америки" матиме глобальні наслідки, підриваючи вплив і моральний авторитет Сполучених Штатів", - сказав головний кореспондент "Голосу Америки" Стів Герман, якого відсторонили від роботи

Закриття "Радіо Свобода" і "Голосу Америки"

Як писав УНІАН, раніше мільярдер Ілон Маск, який відповідає за ефективність американського уряду, оголосив, що хоче закрити "Радіо Свобода" і "Голос Америки". Він заявив, що ці мовники "оплачуються американськими платниками податків".

"Їх більше ніхто не слухає. Це просто божевільні ліві радикали, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд доларів на рік грошей платників податків США", - стверджував Маск.

14 березня Трамп видав указ про закриття "Голосу Америки" і "Радіо Свобода". Також він наказав закрити сім урядових установ, зокрема Агентство США з глобальних медіа. Весь штат "Голосу Америки" було відсторонено.

Вас також можуть зацікавити новини: